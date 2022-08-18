全球電動車市場持續高速發展，根據CleanTechnica統計，今年6月全球電動汽車銷量已達91.3萬輛，年成長54％，佔全球汽車銷量的16％，預測至今年9月，全球電動汽車月銷量將首次超過100萬輛。隨著電動車市占率的攀升，產業成長趨勢持續明確，投信法人看好電動車相關基金。

儘管今年以來因通膨影響致金融市場面臨壓力，電動車龍頭特斯拉股價亦受到修正，不過近期該公司公布第二季財報表現優於市場，並維持年產量成長不變目標、預估下半年產量可望創紀錄，顯示在當前許多產業因庫存調整而面臨產能逆風之際，電動車市場發展動能未見受影響。

合庫AI電動車及車聯網創新基金投資團隊表示，在全球興起淨零碳排目標趨勢下，將加速推動電動車、新能源車的生產與銷售，在2030年之前，電動車將占全球新車產量的50％以上，2040年時占比將超過90％，並帶動車聯網、自動駕駛及ADAS先進輔助系統、充電站、車用電池等供應鏈的發展機會，整個電動車產業前景看好可期。

觀察近一個月全球股票型基金表現，可發現電動車、雲端、自動化等產業相關之基金表現佳，顯示即便市場波動大，不過只要產業趨勢不變，投資利基具可看性。