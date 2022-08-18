28歲美女網紅「菈菈」何語萱曾當過5年職業軍人，退役後成為網紅直播主，因為長得漂亮又有E級火辣身材，被網友封為「最美女士官」，而她也是JKF女郎之一，之前因為夾筆熱舞影片爆紅，吸引10萬多人觀看，搞怪性格深獲粉絲喜愛；近日她曬出一張喝椰子水的照片，被發現雪乳居然快和椰子一樣大，身材非常好。

菈菈今（18）日曬出一張照片，她頂著一頭俏麗短髮，悠閒地坐在軟墊上，身上一件白色短洋裝，右側肩帶幾乎滑到手肘，而且可以發現菈菈在洋裝下並沒有穿內衣，大方讓螢幕前的網友一飽眼福，雪白曲線火辣至極，菈菈正好捧著一顆椰子，小嘴輕咬手中吸管，表情非常撩人，不過可以發現，菈菈的E級上圍輪廓居然和手中椰子差不多大，身材相當厲害。

菈菈配文和粉絲互動：「你想當椰子還是吸管？」該照一發網紅蕭芷渲𝐈𝐫𝐢𝐬留言：「我想要妳！」，不少粉絲湧入熱情回應：「要抱抱」、「要當手臂啦」、「手手擋到了啦~~（撥）」、「絕對吸管」、「我想當衣服」、「小孩子才做選擇～」、「當妳朋友」、「哇！好大的椰子啊！」、「這椰子的乳化效果真好」、「我比較想當妳的衣服，這樣就可以緊貼妳全身」、「當右手」、「想當妳男人」。

菈菈不忘順便宣傳28歲生日推出集濕身、全裸、大量巨乳的寫真新作，尺度一絲不掛，十分的有誠意，在介紹中她還自封是台版水野朝陽，購買寫真還可以參加生日限定活動，有機會獲得她特意準備的禮物。