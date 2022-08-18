樂天桃猿陳冠宇後援2局無失分，拿下本季第3勝。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿與富邦悍將3連戰第2戰大戰5小時01分，最終兩隊在延長賽12局以2比2握手言和，桃猿開路先鋒林立單場4支安打、貢獻1打點，獲選單場MVP，他也繼續穩坐打擊「四冠王」。

富邦由於陳仕朋身體有些不適，讓他延後至周六登板，王牌投手江少慶本周跳過一次先發，改到23日登板，今天推出李子強先發，生涯首度面對「暴力猿」打線的他繳出4局無失分表現。

前4局雙方都沒能攻下分數，5局下桃猿面對富邦第2任投手歐書誠，首棒打者陳晨威安打上壘再靠隊友短打推進，2出局後陳俊秀敲出右外野一壘安打助隊先馳得點，不過富邦在下半局靠著高飛犧牲打追平。

7局下桃猿靠著林立安打再度要回領先，沒想到8局上陳禹勳沒能守住1分領先，富邦將比分追平，9局兩隊都無功而返，比賽也進入延長賽。

12局下開路先鋒林立面對富邦第8任投手李建勳就敲出二壘安打並靠著成晉短打站上三壘，但陳俊秀遭到三振，富邦選擇故意保送林泓育，替補上陣郭嚴文也吞K，最終兩隊以2比2握手言和。林立單場5打數4安打，賽後打擊率從3成39上升至3成47，打點60分、99支安打、9轟都在打擊排行榜上暫居領先。

李子強先發4局被敲5支安打，投出三振、保送各1次，無失分；桃猿先發投手霸林爵投6.2局用95局，飆出9次三振，被敲4支安打、失1分，但7局投手教練許銘傑上場換頭時，霸林爵似乎一度拒絕退場，不圓把手中的球交出，後來許銘傑直接跟主審要球，他才走下投手丘。

另一地在斗六進行的比賽因雨延後至7點半開打，味全龍重炮捕手吉力吉撈・鞏冠傷癒歸隊首戰就開轟，率隊以4比3擊敗統一獅，龍隊避免陷入連敗也賞獅隊吞3連敗，郭郁政先發7局失2分拿下本季第7勝。