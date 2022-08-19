對於前新竹市長林智堅鬧出的論文風波，陳明通自8月起不在國發所應聘兼課。前立委沈富雄認為，陳明通下台是遲早的事情，可是若現在就不要陳明通，坐實了「不清白」。但立法院開議後，國民黨一定找陳明通的麻煩，延長戰火。沈富雄建議，要示意陳明通自動請辭，就結束了。

前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文被認定是抄襲，經多人檢舉後，台大學倫會已就其指導教授、國安局長陳明通的責任進行調查。但台大昨證實，陳明通自8月起不在國發所應聘兼課，由於陳並非辭職，校方會繼續調查他是否有違學術倫理。

對此，前立委沈富雄18日在《POP撞新聞》指出，他之前就說陳明通下台是遲早的事情。由於台大比較不敏感，所以先處理，且陳明通很低調，到底是台大不要陳明通？還是陳明通不要台大？到現在還不清楚。目前比較可靠的傳言是聘書是發了，陳明通也接了，但是他不去上課。

沈富雄認為，局長是關鍵，陳明通不上課的理由是「國安危機事務繁忙」，表示他還很在乎局長的位置。但如果上面不要他當國安局長，陳也不會很震驚，應該也在意料當中。可是若現在就不要陳明通，坐實了「不清白」， 把「戰清白」的戰場自己拆了，所以就是要拖。

「但是我覺得越拖越難看」，沈富雄分析，立法院開議後，國民黨一定找陳明通的麻煩，延長戰火；陳明通只要在那邊（當局長），就沒辦法收尾。但是又不知道怎麼辦，需要有軍師指導一下。

沈富雄認為，要示意陳明通自動請辭，就結束了。