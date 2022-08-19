該來的躲不掉！前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但因涉及論文抄襲被台大撤銷碩士學位，目前由立委鄭運鵬接替參選。前立委郭正亮18日在《大新聞大爆卦》節目指出，綠營忽略危機管理重要的前兩步：說明真相及認錯道歉，直接跳到第三步善後處理；鄭運鵬雖然有鄭文燦全力輔選，未來仍難以躲掉競選對手張善政的質疑，遲早還是要回答林智堅的清白問題，也要面對中間選民餘恨未消的民調反饋。

郭正亮表示「擴大領先當然定義非常錯亂，我不相信他沒有看到民調，結果你還用這四個字，事實上可以用別的字啊。吹哨壯膽也可以不用這四個字，因為這跟現實就是完全不符嘛，他可以說我們要持續執政優勢之類的，比如說可以去吹捧鄭文燦，事實上他也是要靠鄭文燦助選。」

「因為畢竟他只選過一區嘛，他的對手叫陳根德。」郭正亮說「他當然在桃園有看板，怎麼會沒有，而且他本來在桃園是要初選的，只是他沒有像鄭寶清、彭紹瑾跑得那麼勤，他是在初選的，所以他是有看板的，所以這個民調不高，顯然就是有人餘恨未消嘛！」

郭正亮指出，「你這個餘恨未消靠鄭文燦來扳回，這些人就會回來嗎？我舉個例子，比如說小英，游盈隆最近做了個民調，發現她20~24歲的民調大跌，從73%跌到53%耶！嚇人吶，跌20%，那這些人可能就是對小智這件事情有不滿的，就林智堅這個論文抄襲實在是聽不下去嘛。」

「那你鄭運鵬剛好就是護衛戰士。」郭正亮強調「所以我的意思就是說，因為鄭文燦能協助你的部分還是支援造勢，你幾乎可以預期，未來一定會有某個大城市的大場活動，那鄭文燦動員出幾千人是沒問題的，會有很多資源，到時候很快就會看到，鄭運鵬的看板是桃園最多的，百分之百絕對超過張善政，那個就是執政優勢。」

郭正亮說「鄭文燦坦白說兩任也做得不錯，所以他累積了很多人脈，我覺得他的優勢是在這裡。可是你前面產生的那些中間選民，年輕人對你的不信任、不滿，拉得回來嗎？這要打個問號，因為你還留了一個尾巴在選，那個人叫沈慧虹。這個黨齁，你說你叫林智堅退了，你為什麼不認錯？不認錯你就留下一個話柄，人家就一直要找人認錯你知道嗎？他說要打另一場仗，去捍衛他的清白，就意味著他沒有錯，那各種力量就在找人認錯。」

「這個戲就不會結束，就有人一定要找一個點，逼人站出來認錯。」郭正亮指出「沈慧虹、陳明通、鄭運鵬，很不幸，你們都是代罪羔羊！因為你都幫林智堅辯護過，這種東西是不可能就這樣結束的。我自己就在教危機管理，危機管理善後是最後一步耶，你前面兩步沒有處理，第一步叫說明真相，第二步叫認錯道歉，第三步才叫善後處理嘛，結果你一下就跳到第三步，他就退選了，欸為什麼他要退選？如果他是清白的為什麼要退選？」

郭正亮強調「如果你認為他講的真相就是真相，然後他沒有錯，就應該戰到底嘛，不是嗎？所以類似的問題人家就會進一步去問，陳明通立法院開議之後你必須回答：你認不認為林智堅是清白的？你鄭運鵬未來總有市政辯論吧？張善政也可以問你啊：你是不是認為林智堅是清白的？」