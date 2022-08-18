處男認證，也太可愛了吧！有正妹表示自己和男友交往2個多月，由於男友提議想去泡按摩池，沒有經驗的2人便一起去了摩鐵，豈料，當她換下衣服包著浴巾走入按摩池後，正當她要把浴巾打開時，男友竟然眉頭緊縮，突然間「啊」的一聲，只看見浴池內漂著像水母的東西，事後男友坦承因為她的胸部太大，一時興奮忍不住射了出來。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示和男友交往已經2個多月，由於2人都是第一次，日前男友突然想要去泡按摩浴池，2人便前往摩鐵休息，她看著房間裝潢非常氣派，但是第1次來這種地方有些害羞，男友也提出要先去沖澡再泡澡，她便脫掉衣服，再包上浴巾進入按摩池。

正妹表示，由於自己從未在男生面前裸體過，非常害羞，也把浴巾包的很緊走進按摩池，男友洗好後也跟著進來，豈料，當她小心翼翼的將浴巾打開時，只見男友眉頭緊皺，突然大喊「啊」的一聲，她驚嚇到直問「怎麼了？」，發現男友出現奇怪表情，又發現浴缸出現很多「小小白白的東西」很像水母四處漂。

正妹和男友一起去摩鐵泡澡，豈料男友一見她的好身材竟太興奮「射了」，讓她無奈又覺得好笑。（翻攝自Dcard）

此時，正妹被男友喊著「快離開按摩池」，正當她滿臉問號時，問了男友才知道受到太大的刺激「不小心射在水裡」，事後男友也坦承，因為害怕她會懷孕，才趕緊叫她離開按摩池，並且因為第一次看到她的胸部，發現太大，過度興奮才忍不住，對此她也表示雖然知道自己胸部有70(H)並不小，但是男友的反應會不會太誇張了。

文章一出，網友紛紛留言表示「早洩，3分鐘內 記得去看醫生」、「也太大了吧」、「真的超大」、「好猛！這杯數，我也想交往看看」、「這個罩杯，是超級無敵大」、「直接噴射真的滿誇張的」、「處男認證，也太可愛了吧」、「這是不正常的，叫男友去看病」、「F都覺得負擔很大了，無法想像H罩杯」。