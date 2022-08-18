台北市長選戰，民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊3人，在各項民調中互有領先；前總統陳水扁預測，黃珊珊可能被棄保的機會比較大。資深媒體人黃光芹卻認為，棄保黃珊珊的可能性很低。不過，如果藍營分裂，黃珊珊、蔣萬安可能會兩敗俱傷

針對台北市長選情，黃光芹18日在政論節目《新聞面對面》中表示，陳水扁認為陳時中不可能超越最高的天花板43%，有當年謝長廷參選時的40.89％就不錯了。選到最後，藍綠會歸隊，因為阿扁認為會發生棄保或是歸隊之後得票比較低的是黃珊珊。如果陳時中一直介於36%到41%，勝算就很大。但如果黃珊珊的民調不跌到2成以下，那代表蔣萬安在基本盤的邊緣，蔣萬安如果沒有往上衝、就很可能會輸。

黃光芹認為，棄保黃珊珊的可能性很低，唯一的狀況是，眼看陳時中可能會當選的時候，討厭民進黨的氛圍，也就是所謂的仇恨值若很高，再從兩人中取決；不過，如果藍營分裂，黃珊珊、蔣萬安可能會兩敗俱傷。另外，蔣萬安已經不能用基本盤的盤面來看，因為他的民調始終是「沉沒」在基本盤之下，所以蔣萬安要想辦法先回到基本盤。