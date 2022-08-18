由IG網紅、萬秀洗衣店主理人張瑞夫策展的「RE：MEMBER萬惜：回憶募集照片展」將在19日起在台北松菸開展，18日舉辦媒體搶先導覽會。張瑞夫曾被直擊與Lulu私約出遊，互動甜蜜，但雙方個性低調未公開認愛，對於2人感情狀態，張瑞夫在現場並未多談，被問到目前感情現況，他也轉移話題，不願多聊。

至於展覽有邀請Lulu來欣賞？他僅表示，「我會請很多人來看，那在這次展覽，主要是找被我在Podcast《萬秀孫代課洗衣》訪問過的藝人朋友來支持，那也會陸陸續續有藝人朋友出現在這裡，所有人都會邀請。」

他分享自己感情觀，直言，小時候有歷經爸爸、媽媽分開時候，「我也是希望我未來的小孩，不會有這些壓力，我覺得單親不是問題，而是現在社會上，對於單親有太多偏見，所以不想要讓小孩有這個壓力。」

作為策展人，張瑞夫的展品是祖母送他的一台相機，這不僅是他家第一台數位相機、阿嬤送給他的寶貴禮物，「也是從這時候開始我用影像記錄情感的習慣」。張瑞夫說，當年他考上台中一中，祖母剛好去日本旅行，雖然對「數位相機」完全不懂，依然買了這台給他，作爲他考上第一志願的禮物。

張瑞夫回憶，當時阿嬤什麼都不懂，像素，品牌都搞不清楚，可能只是在店裡聽到店 員跟她介紹「這台最新、最好」，就決定掏錢買下給孫子的愛：「這台相機依然被我 珍放在我抽屜，這個愛孫的心真的太重太大了，有天我就拿去跟阿嬤說，這是她送我 的禮物，她什麼都忘記了，但沒關係，我又跟她說了一次 「19年前的故事，然後請她拿著，讓我記下這個畫面。」