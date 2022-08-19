俄羅斯減少天然氣供應反制西方制裁，令歐洲天然氣價格狂飆，甚至達到美國的7倍。德國近日宣布將加徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應轉換。據天然氣市場營運商Trading Hub Europe推估，此舉恐令德國家庭一年要多付近500歐元（約1.5萬台幣）的天然氣費用。
能源機構Lipow Oil Associates總裁立普（Andy Lipow）指出，歐洲天然氣價格目前約在每百萬英熱單位70美元，約是美國現行價格9.33美元的七倍多。
業界組織Gas Infrastructure Europe最新數據顯示，德國天然氣儲備水平已達77％，提早兩個禮拜達標。德國原定設定目標是，9月1日前天然氣儲備水平達75％，10月1日前提高至85％，11月1日前達到95％。
但智庫德國經濟研究院（DIW）院長佛瑞契（Marcel Fratzscher）近日表示，即便德國在冬季初期將天然氣儲備拉高至九成，但這樣的供應量依然難以避免天然氣短缺危機發生。
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