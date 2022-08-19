兩岸情勢緊張，也牽動國內選舉。國民黨台北市長參選人蔣萬安周日將於萬華崇仁國宅舉辦紀念八二三炮戰「保國護民」升旗典禮，除緬懷八二三炮戰事蹟與先賢為保家衛國的貢獻外，也盼喚醒國人對國家安全重視，一起挺身「保國護民」。

因蔣萬安過往在中正紀念堂等議題上，遭正藍與深藍陣營質疑政治傾向，知情人士坦言，此次升旗活動，主打「中華民國贏起來」，也有向正藍與深藍支持者交心用意，鞏固深藍、正藍與愛國票。

蔣萬安陣營人士表示，中共近日接連軍演，導致國內人心惶惶，國家認同再出現分歧，蔣希望藉由舉辦紀念八二三炮戰的升旗活動，藉由宣揚過往國軍八二三保家衛國事蹟，讓各界正視中華民國的存在，也喚醒國人對國家安全重視。

蔣營人士說，活動是因應紀念八二三炮戰才舉辦，場地也鎖定在退役軍人較多的國宅，爭取支持自然不在話下；舉辦地點除崇仁國宅外，一度考慮成功國宅，但因升旗典禮時間較早，考慮各社區特性，最後才拍板在青年公園旁的崇仁國宅。