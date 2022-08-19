2022年九合一選戰正式進入倒數100天，根據《網路溫度計》最新預測，如果今天就是投票日，國民黨可望拿下17個縣市，其中包含4都，民進黨僅能拿下5縣市，六都中僅守住台南市和高雄市兩都。網友表示，不是KMT太好，是因為DPP真的爛到骨子裡，沒救。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計」最新當選預測顯示，在全台22縣市，國民黨將拿下17縣市，民進黨則拿下5縣市。在六都之戰，國民黨可望拿下台北市、新北市、桃園市和台中市等4都；民進黨贏得台南市、高雄市等兩都，包括台北市、桃園市皆可能變天。

網友紛紛表示，「不是KMT太好，是因為DPP真的爛到骨子裡，沒救」、「太好了，希望全部都是藍的天下，綠色太恐怖了」、「套句候選人的話，票開出來才是真的，之前的預測都沒有意義」、「1450先來留言，很盡責」、「我南部人！我唾棄民進黨」、「現在要改支持國民黨了，政黨一定要輪替，才不會坐大亂搞」、「很好啊，民進黨執政太久，很傲慢」。

也有網友認為，「小智啥時要為論文道歉？」、我南部人！我唾棄民進黨「我賭10個雞排不可能」、「對！就是這樣，藍要22全拿」、「地方拿多，不如拿下中央」。