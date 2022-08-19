圖為國民黨2019年「酬庸撲克牌」。（截自國民黨臉書）

圖為國民黨2020年「反萊豬幹話撲克牌」。（王遠茂攝）

迎戰九合一選舉，國民黨複製2018年推出「民進黨幹話撲克牌」成功經驗，再推「幹話撲克牌」3.0選戰文宣品，強攻民進黨政府官員長期雙標、失言等爭議。黨務人士表示，已完成幹話金句收集、設計，下周全代會前就會推出。

國民黨2020年幹話撲克牌2.0版的反萊豬幹話撲克牌中，因時任衛福部長陳時中入選最多張獲「幹話王」，蔡英文總統幹話金句則獲鬼牌「尊崇」。黨務人士說，這次「幹話王」依然由陳蟬連，至少占5分之1張數，陳幹話王「真的當之無愧」。

至於鬼牌，黨務人士表示，這次也由陳時中入府談永齡基金會捐贈疫苗事宜後受訪自稱「自己本來就是撲克臉」，以及民進黨接棒參選桃園市長的立委鄭運鵬過往信誓旦旦稱「不會換堅」的相關言談中選。

國民黨2018年10月底，在當時黨發言人洪孟楷主導下，參考2007年「台灣向前行」撲克牌文宣與台南市議員謝龍介「綠色執政貪腐全紀錄」撲克牌文宣品，推出「民進黨幹話撲克牌」，意外的以政治文宣品之姿引發民眾索取熱潮。

2019年10月配合當時總統與立委選舉強攻民進黨政府人事酬庸問題，仿幹話撲克牌模式改推「酬庸撲克牌」文宣品，一樣引起討論。前年底，為協助反萊豬公投連署成案，在黨文傳會副主委黃子哲建議下，續推幹話撲克牌2.0。

黨務人士表示，在民進黨執政下，經濟、防疫與能源政策有很多狀況，政府官員卻幹話不斷；參考前兩波幹話撲克牌廣受好評，也非常有記憶點，在文傳會內青年黨工看到過去「幹話撲克牌」作品覺得有趣，才建議、構思推出3.0版。

黨務人士說，「幹話撲克牌」3.0版的54張牌都已確定，目前正最後微調設計細節，除陳時中、鄭運鵬外，蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、前副總統陳建仁、行政院發言人羅秉成與前交通部長林佳龍也都入選。

黨務人士表示，推「幹話撲克牌」3.0版是希望用有趣的方式喚起國人記憶，不要忘記這些官員講過什麼樣的話，就像陳時中擔任防疫指揮官時講過這麼多不食人間煙火的幹話，民眾可以接受？

黨務人士說，「幹話撲克牌」3.0版文宣品預計下周全代會前發布，希望在全代會前讓民眾重新記憶起民進黨政府荒唐作為印象，屆時也會一併公布撲克牌取得方式，之後若國民黨各縣市黨部有需要，會提供各縣市黨部AI檔印製。