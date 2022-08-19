導演林靖傑與吳晟老師攜手合作拍攝紀錄片《他還年輕》。（目宿媒體提供）

以詩人吳晟為傳記主角的紀錄片《他還年輕》今（18日）舉辦台北首映會，吳晟與導演林靖傑出席，夫人莊芳華、女兒吳音寧以及兒子「929樂團」主唱吳志寧都帶著妻女到場力挺，父子檔曾有多次音樂上的合作，這是第1次因電影而同台，吳志寧也有參與該片，他說：「爸爸的堅持與精神是我一直以來的榜樣。」

吳志寧分享「我們算是和樂的家庭，唯一有衝突就是我高中的學業」，父親對自己走音樂路也相當支持，「爸媽很栽培我的音樂發展，第一把吉就是爸爸買給我的，媽媽則教我彈鋼琴」，他也表示從小就很喜歡閱讀爸爸的詩，更不忘笑曝「國文課本上出現爸爸的詩，同學也會虧我『你不就要考100分』，但我沒辦法都倒背如流啦」。

吳晟今天是第2次看片，他表示：「初次看的時候心情很複雜，一方面是我個人的生命歷程，但要用觀眾角度去看。」至於反應是落淚還是害羞，吳晟笑說：「這2種都有啦！」吳志寧則說一開始確實很不習慣每天都有攝影機在拍，「怎麼早起穿四角褲，鏡頭就來了，爸爸常在吃飯時對攝影說『別拍了』」，不過如今電影終於完成，「覺得很開心，首映也很期待」。

該片是導演林靖傑歷時4年完成拍攝，他坦言要拍攝1位社會型作家，要如何精確呈現比重，確實是個大挑戰，拍攝時吳晟面臨生命中最大的衝擊與挫折，地點更橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華、越南，2人也從日常互動中建立默契，還約法三章拍攝時不能翻臉，興奮表示「我的生命和情感，都投注在這部片中，終於走到這一步，要放映電影了」。電影將於9月2日上映。