汽車電子系統複雜度與日俱增，導線架、連接器、線束、氣體感測元件等需求水漲船高，摩根士丹利證券指出，電力相關零組件在電動車昂首環境中，內含價值明顯提升，初評台系雙指標股，鍾情順德（2351）、給予「優於大盤」投資評等。

摩根士丹利證券看多電動車長線發展，從電動車到自動駕駛技術的推陳出新，將不斷推高每輛車中車用電子內含價值，除台積電等大型股原本就在受惠之列，也趁勢將新個股納入研究範圍，最新青睞的順德推測合理股價為150元，與大和資本賦予的股價預期並駕齊驅。

摩根士丹利證券認為，車用電子零組件的大未來主要繫於電動車的發展上，全球純電動車（BEV）出貨量將由去年的540萬輛，增長至2025年的1,590萬輛，年複合成長率高達31％，滲透率來到18％。

因車輛對運算能力與信號處理能力的需求，半導體內含價值持續增長，帶動導線架需求，尤其IGBT、MOSFET等功率半導體對電動車供電至關緊要，使得功率導線架會出現更強大成長，大摩預期，導線架2025年在每輛純電動車中的內含價值達30.2美元，是傳統燃油車時期8.2美元的數倍。

順德身為最大功率導線架供應商、也是全球第四大IC導線架供應商，隨車用電子需求爆發，摩根士丹利證券看好將是最主要受惠者，估計未來三年毛利率隨車用導線架營收規模擴張，三年獲利年複合成長率高達28％，目前評價偏低，極具投資吸引力。

外資估算，順德今年每股稅後純益（EPS）約6元左右，年增率約3成，2023、2024年EPS進一步增長至7.46元與9.7元。