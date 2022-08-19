台南最潮創意手搖飲品牌「朕心加加」，近期進駐台南黃金海岸廊道公園內的「黃金海岸方舟」，規劃結合展覽、飲品、賞景和打卡的文創多元空間「搖滾加加」，今（18）日舉辦微型文創成果展，充分展現文創設計融入生活的魅力。

台南海安路素有「台南香榭麗舍大道」的封號，整條街聚集了文創、藝術美食、飲品等等，已是觀光客到台南旅遊的必到景點之一；而位於正興街的「朕心加加」創意飲品店，以浮誇亮眼的裝潢佈置及獨具創意的飲料品項，搭配酷炫的創意瓶身，尤其是櫥窗內一輛來自南歐Bling、Bling閃亮亮的經典時尚敞篷車，吸引不少觀光客與路人駐足拍照，也讓這裡成為台南最熱門的打卡景點。

而「黃金海岸方舟」位於台南黃金海岸廊道公園內，成為民眾看夕陽、休閒遊憩的新去處。呼應台南市政府的規劃，海安路上最潮飲料店「朕心加加」結合當地的海洋元素，將空間打造成結合文創展演、飲料與約會賞景的浪漫場所，並取名為「搖滾加加」。

擅長品牌設計的秝澄時尚總經理梁錦玲表示，當初創立「朕心加加」時，就是希望將設計元素融入手搖飲中，品牌LOGO加入台南的安平古堡、赤崁樓、孔廟、舊台南地方法院等府城特色，花費數百萬開發各種造型飲料容器模具，好拍吸睛！

「朕心加加」從品牌形象、包裝設計到產品開發，都有專業人員設計，這樣的強勢組合，一推出就造成話題，成為台南手搖飲品的璀璨新星。在海安路站穩腳步後，進一步進駐「黃金海岸方舟」，從外帶店成了擁有室內座位區的升級版「搖滾加加」。

「搖滾加加」有許多受限於海安路本店空間而無法提供的獨特體驗，如店內有兩輛愛快羅密歐跑車展示，一輛跑車結合互動牆可自拍趣味照，敞篷車款消費滿額就能坐進車內，搭配身後的無敵海景打卡拍照，各種散發LED光或宮廷風的桌椅也能用來拍美照。

現場並展示過去研發過程中，因為各種未達標準遭淘汰的造型飲料容器，除了與消費者分享品牌製造設計過程，還成了有趣的展示品。而在海安路本店吸引許多人拍照打卡的金色臉盆和馬桶，在「搖滾加加」的設計更進化，除了好拍也提供容器清潔、洗手等實際用途。

梁錦玲強調，希望透過這個突破性的多元風格，吸引更多遊客到此一遊，為這個空間注入更多創意與活力。