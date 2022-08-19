迎接港灣豔陽的紅磚牆、方正氣派的疊砌式構造建築，座落在鼓山區哈瑪星的市定古蹟「原愛國婦人會館」，是過往高雄婦女團體聚會活動的會館，也見證高雄從築港到蛻變的百年光陰。在2022臺灣文博會之際，高雄市政府將會館修復完成，首度向大眾開放，並同步推出展覽「Ms.Perfume美力年代」，展現傳承百年的女性設計力量。

1931年高雄舉辦大規模的博覽會「高雄港勢展覽會」，從日本到臺灣的商賈名流、遊客和民眾全部聚集到高雄，把港區擴建後新發展的哈瑪星、鹽埕等地區擠得水泄不通。當時第四會場，就是位於哈瑪星的「愛國婦人會館」，展售臺灣、日本、朝鮮等地物產，當時高雄州攤位被布置得熱鬧繽紛，5天展期吸引超過11萬人次，成功行銷物產豐饒、大港崛起的高雄州。

愛國婦人會是由日本戰時的婦女團體組成，臺灣愛國婦人會網羅日臺仕紳的妻子加入，提供婦女們學習技藝講習、舉辦藝文展演、公益慈善等活動使用。

2. 1931年舉辦的高雄港勢展覽會中，「愛國婦人會館」 曾為主會場之一，歷經時代變遷後，2021年由高市府修復完成，於文博會之際首度重啟。(圖片提供/高雄市政府文化局)

1920年實施「臺灣地方制度改正」，設置高雄州、高雄街以後，高雄地區的富商巨賈，獲選成為州協議會員或街協議會員。實施州廳制之後，1921高雄婦人會與愛國婦人會高雄州支部隨即成立，其會長、幹部等要職亦與州知事等地方官吏的夫人為主。

新任州知事夫人富島巴子出任州部長，其發起成立的「高雄婦人會」，為因應活躍的會務而籌募萬餘圓興建會館，1922年完工。為使會館空間能發揮最大的使用效能，1923年12月1日高雄婦人會公布實施《愛國婦人會館管理規則》，各機關都可來租用愛國婦人會館，是日治時期，高雄第一個婦女社團辦公室，除作會務使用外，也是婦女們學習技藝及舉辦展覽空間，是高雄社教發展史上的重要空間場域。

因「愛國婦人會臺灣支部高雄州部」與「高雄婦人會」同樣由富島巴子擔任會長且成員幾乎完全重複，1923年富島會長便召集幹部決議解散高雄婦人會，並將所屬財產捐贈予愛國婦人會臺灣支部高雄州部。惟高雄婦人會館雖捐贈予愛國婦人會臺灣支部，並改名為「愛國婦人會館」，但愛國婦人會臺灣支部仍將會館的營運委由該會高雄州部負責。

在戰爭時期，高雄支部組織動員歡送、迎接出征軍隊，寄送慰問品、救濟撫卹、診療貧民，也舉辦音樂會和撲克牌比賽，讓許多原本深居家中的婦女團結起來，參與各種服務和活動，開啟了高雄女性的社會參與。

鑄鐵雙拖架(上)、1樓入口門廊門柱變形愛奧尼克式柱頭(中)及1、2樓間蛋鏢飾洗石子堵(下)，都是參觀原愛國婦人會館時不容錯過的細節。(上、中圖-攝影/Carter；下圖-圖片提供/高雄市政府文化局 )

外牆鋪設紅磚，兩層樓長方形的會館落成於1922年，外觀為西洋樣式，柱頭雕飾細緻優雅的垂花與綵帶，挑高門廊與蛋鏢飾壁面，展現優美的古典風格，是目前臺灣保存極為少數的日治時期「仿亞當式樣」紅磚造建築。

館內兩層樓為通間構造，日治時期愛國婦女會曾在館內為第一艦隊官兵接風，準備了茶點和水果；也曾舉辦鳳梨罐頭研究會，展示112種罐頭食品，審查委員嚴格檢查形狀、液汁濃度等項目。1934年館內還舉行過熱鬧的撲克牌比賽，聚集撲克好手與業餘愛好者同場一較高下。

會館在戰後無償租借給紅十字會使用，照顧安置家庭弱勢兒童少年。2004年指定為市定古蹟，市府為啟動修復工程向國產署撥用土地及建物，紅十字會於2018年新建大樓完成後搬遷。(攝影/Carter)

1938年會館內部裝修，2樓改建為沐浴場所及寢室，1樓則改為食堂、撞球場，並於1941年將2樓租借海軍使用。戰爭結束後，政府無償租借給紅十字會，作為紅十字育幼中心使用。歷經多年重修整建，這幢見證高雄歷史的市定古蹟終於在今年「臺灣文博會」對外重啟，留駐於館內近百年的女性風華，終將重現臺灣文博會。

館內的原木屋架中以耐腐性高的香杉作為棟木、鼻母屋及屋面板，其餘構件使用福杉，歷經近百年歲月依然散發出木質的香氣。(攝影/Carter)

館內木屋架傳來淡雅馨香，在木質芬芳中欣賞一樓門廊的雕飾，屋簷鑄鐵托架的優美線條，以及蛋鏢飾在壁面劃過的優美弧線，種種細節訴說著老房子的歷史往事。

為串聯「台灣設計設計台灣」以展覽手法打開歷史場景，自8月4日起，館內將以女性設計為題，展出「Ms.Perfume美力年代」，更邀請到臺日混血渡邊直美參展！集結九組作品與九個不同設計領域，跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，世代女性美學在「原愛國婦人會館」甦醒，將展開跨時代和領域的探索，展覽詳情可至「台灣設計設計台灣」官網查詢。

臺日混血搞笑藝人渡邊直美跨海參展「Ms.Perfume美力年代」，展現女性自信的美感與力量。(圖片提供/高雄市政府文化局)

• 原愛國婦人會館

地址：高雄市鼓山區登山街28號

本文作者：李瑰嫻