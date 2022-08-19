高溫32度的盛夏艷陽，追一波零下2度的透心涼！2022年臺灣文博會、台灣設計展在高雄接續登場，為展現港都的熱情魅力，高雄市政府發起「大港閱冰」活動，網羅全高雄最具特色的50家冰店，哈瑪星貿易商大樓（今臨海三路「新濱・駅前」前）舉辦《冰品市集嘉年華》，更透過《向太陽宣戰─冰品設計暨冰品展》號召全國冰友一同搭上時光機，一探吃冰百年發展史。

冰碗裡的百年風景

高雄四季如夏，365天都是吃冰日，各式冰品百花齊放，說到高雄人吃冰的潮流，與高雄港現代化漁業發展息息相關。

展場復刻傳統冰菓室的場景，也透過擬真食物模型介紹各國經典冰品。(攝影/Carter)

1910年代，因打狗水道和發電廠的設置，提供製冰業最需要的「水」和「電」，哈瑪星哨船頭誕生第一家製冰廠，供應漁業用冰，也兼營民生食用冰。隨著漁業蓬勃發展，鼓山漁港及鼓山魚市場附近製冰廠林立，冰店也如雨後春筍般相繼開設。1920、30年代，製冰技術純熟，冰品款式也越來越多樣化，從日本人引進的香蕉清冰發展出八寶冰及四菓冰，枝仔冰變形出雞蛋冰⋯⋯吃冰逐漸變成常民飲食文化的一部分。

照片牆介紹在地老字號冰店，彷彿訴說著冰碗裡的百年風景。(攝影/Carter)

回到高雄人吃冰的起點哈瑪星，高雄市政府文化局推出《向太陽宣戰─冰品設計暨冰品展》，展覽從百年前打狗築港的製冰業說起，進入推著鐵馬販售的叭噗冰，復刻冰菓室讓人回憶起初戀酸甜，擬真食玩展示各國冰品甜點，還有照片牆介紹在地老字號冰店，就在整修活化後的哈瑪星貿易商大樓2樓，勾動每個世代吃冰的甜美時光。

創意新冰 V.S. 傳統刨冰大對決

視覺退火了，味覺也要冰鎮一下。踩著貿易商大樓的磨石子樓梯走上4樓，「春田氷亭」響應「大港閱冰」活動以及2022臺灣文博會，特別從食物設計的角度出發，推出兩款創意冰品。

「春田氷亭」設計出「環遊世界九宮格」，在國門尚未正式解封的時刻，用異國甜點開啟舌尖上的旅程。(攝影/Carter)

「環遊世界九宮格」開啟世界經典甜品大探索，收納高雄大樹鳳梨熬煮的蜜鳳梨醬、臺式八寶冰必點的蕃薯圓仔和芋圓、韓國年糕佐柚子醬、日本宇治金時、東南亞的摩摩渣渣、美式布朗尼、法式馬卡龍及義大利代表提拉米蘇，這一場迷人的味覺旅行從高雄出發，與世界接軌；另一款「三號碼頭香蕉船」使用在地的香蕉為主角，搭配旗山小農冰淇淋品牌「小露吃」以高雄各地物產製作的冰淇淋，呼應高雄以外銷香蕉締造經濟奇蹟的歷史，向過去名揚世界的「香蕉王國」稱號致敬。

「春田氷亭」選用高雄物產為食材，冰淇淋口味選擇包含旗山的香蕉巧克力、美濃黑芝麻、那瑪夏烏龍茶，以及大樹的荔枝玫瑰覆盆子等。(攝影/Carter)

「春田氷亭」所在的哈瑪星貿易商大樓曾經是日治時期的「春田館」，挑高的木架衍樑下，呈現和洋混合的時代氛圍，以高級日料亭的美學重現昔日吃冰的優雅。(攝影/Carter)

創意冰品有故事又吸睛，隱藏在高雄市各角落的小冰店也不容小覷，位於自由黃昏市場的「美滿冰菓室」，即以禁得起時代考驗的傳統滋味和多樣化的八寶冰配料吸引在地人天天報到。

每個人站在「美滿冰菓室」的吧檯前，一定會陷入選擇性障礙，冰櫃裡琳瑯滿目排開20多種配料，一大碗「招牌八寶冰」選滿8種配料僅需銅板價50元，除了常見的豆類、芋頭、愛玉、仙草等，更自行研發各種口味的手工粉粿，招牌黑糖粉粿香甜軟Ｑ，連奶茶、火龍果、桑椹等也都能變身粉粿，不使用色素及化學調味，而是費工地以新鮮水果熬煮醬汁再製作，色彩繽紛，看著就食慾大開。另一款老靈魂最愛的「古早味四菓冰」，白花花的刨冰山依序疊上蜜鳳梨、木瓜簽、桂花李和楊桃乾，再淋上一大杓自家熬煮的鳳梨糖漿，這一份酸甜生津的滋味，走過冰品戰國依然歷久不衰。

「美滿冰菓室」以誠意製冰，大碗「招牌八寶冰」選滿8種配料僅需銅板價50元。(攝影/Carter)

除了冰品展覽和設計冰品以外，高雄市政府觀光局也同步推出「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，以13種類別的特色美食，描繪出高雄包羅萬象的美食地圖。首波推薦「大港飲料冰品」，藉由市民推薦票選、外送熱門餐點、網路好評店家、人氣網美推薦及專業評審的綜合評比，精選出50項冰品，並邀請這些特色店家參與8/6、8/7連續兩天在哈瑪星「新濱．駅前」前舉辦的《冰品市集嘉年華》，活動當天除了可品嚐到「美滿冰菓室」和「春田氷亭」的冰品，還能一口氣吃遍高雄最具代表性的消暑涼食帖，此外，也規劃許多趣味活動，讓高雄的夏天變得清涼又好玩。

「美滿冰菓室」以「古早味四菓冰」入選「高雄日嚐366」的票選活動，蜜餞、清冰與糖水的組合是許多人吃不膩的老味道。(攝影/Carter)

• 新濱．駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路7號

FB：新濱．駅前

• 春田氷亭

地址：哈瑪星貿易商大樓（高雄市鼓山區臨海三路5號4樓）

電話：(07)531-2770

時間：12:00~21:00

FB：春田冰亭

• 美滿冰菓室

地址：高雄市左營區自由三路261號（自由黃昏市場店鋪）

電話：0916-288281

時間：時間不固定，請參考Google網頁時間

FB：美滿冰菓室

文/李曉萍