高市府推動觀光產業發展，吸引年青人返鄉創業開設民宿，老眷村、原民部落、海線偏鄉的老房子搖身一變，以民宿姿態重新得到矚目，帶動文化深度旅行的新風潮。

搭上時光機 重返眷村老時光

南島毒辣的豔陽灑落紅磚圍牆，渲染一地褟褟米上的柔和日光，拉門式映像管電視躍動著不甚清晰的彩色影像，無敵鐵金剛佔據壁櫥一隅，捍衛屬於他的當紅年代。黃埔新村巷弄內，「眷待期休憩所」慵懶地連時光也忘了流動，只有毛玻璃外旗幟飄揚，年輕的黃舒駿依然悠悠唱著未央歌。

「眷待期休憩所」慵懶地連時光也忘了流動。(攝影/Cindy Lee)

主理人樂樂因嚮往眷村生活，看到黃埔新村「以住代護計畫」第六期開放民宿經營，憑一股浪漫的衝動就提出申請。夫妻倆都沒有旅遊服務業或老屋裝修經驗，初期常常在「很通風」的殘破屋子內發呆，不知該從何下手整理，光修繕就花了一整年的時間。

民宿主屋為1930年代所建，獨棟雙併的日式磚木架高屋舍建築，包含坐敷、居間、床之間等完整格局。在保留原有結構的前提下，透過蒐羅來的老物和經由樂樂的布置巧思，為老屋重新注入靈魂。聲寶太陽神電視在老師傅的手藝下復活，投幣式按鍵電話旁擺放外星寶寶存錢筒，牆上總有一、兩幅歌頌蔣經國的相片標語，國民政府時期增建的水泥側屋保留磨石子地板，隔成兩間雙人房，以藤編傢俱、舊式收音機和轉盤電話再現眷村生活感。

樂樂對眷村老屋充滿情感，她溫柔的說：「這棟房子經歷過日治、光復、蔣經國時期等，每個年代都有獨特的記憶點。」(攝影/Cindy Lee)

樂樂在新舊共融的概念下整修老宅，保留歷史紋理，也擁有現代化的方便與舒適，房間內使用眠豆腐的床墊，並配備AI智慧音箱和舒適的衛浴設備。(攝影/Cindy Lee)

「眷待期休憩所」內的釣魚機、大富翁、尪仔標、任天堂紅白機……等童玩和老電器並不是裝飾品而能實際把玩，可與家人或好友一起重溫童年回憶。有空的話，樂樂也會陪伴旅客到村子各處串門子，聊聊黃埔新村的故事。此外，也與好鄰居「小人物玩食堂」合作推出糕點體驗活動，可嘗試自己動手做出鳳山傳統米食點心「赤山粿」，好吃又好玩。兩位結伴從臺中來高雄遊玩的大學女孩小米和汶汶，對於「眷待期休憩所」的居家住宿，覺得相當有懷舊情調，也認識更多爸媽成長年代的生活時空背景，回去後應該跟爸媽會有分享不完的話題可以聊。

民宿內每樣古早味童玩都能實際操作把玩，暫時拋開網路，與家人朋友創造共有的歡樂回憶。(攝影/Cindy Lee)

「眷」代表眷村、也是眷戀，「待」有接待、款待之意，「眷待期休憩所」的名稱已包含樂樂對民宿空間及旅客的心意。當離開這扇紅色鐵門時，那些關於生活的倦怠，已轉化成對黃埔新村的「眷待」，眷戀這段美好，並期待下一次到來。

Information

• 眷待期休憩所

地址：高雄市鳳山區黃埔新村東三巷102號

電話：0986-003102

山谷飄來麵包香 讓自己重新愛上鄉土

茂林山中，溪水沁涼清澈，鬱鬱蔥蔥的森林間落下滂薄瀑布，濁口溪與支流木勝溪交會處是魯凱族人口中的羅木斯（茂林谷），意指「美麗的山谷」。沿羅木斯林道往更深的山裡前進，蟲鳴奏起夏日交響樂，芬多精的清新竄入鼻腔，車子剛在「得恩谷生態民宿」停妥，心早已野放。

魯凱族人口中的羅木斯（茂林谷），意指「美麗的山谷」，周圍山色鬱蔥秀麗。(攝影/Cindy Lee)

得恩谷「谷主」是從小在這片山林長大的魯凱族人大頭（陳彥君），在祖先開闢的小米梯田台地上，大頭與教職退休的父親攜手協力，一片一片疊出石板屋小聚落。為了推廣茂林的自然生態，選擇就讀生態旅遊研究所，畢業後返鄉接手經營，傳承父親對家鄉土地的熱忱，他希望「讓更多人透過自然生態真正認識台灣，了解這塊土地。」園區內不灑農藥和除草劑，原生植物恣意生長，每年冬季，成千上萬的紫斑蝶隨東北季風南下避冬，大頭種下蜜源植物吸引蝴蝶，良好居住環境讓小紫斑蝶也眷戀不捨離去，就此定居。

民宿石板屋都是由大頭和父親一片一片親手疊砌，為了維護園區自然生態，偌大的園區僅有6棟石板屋，露營區也只收少量帳篷。(攝影/Cindy Lee)

原本種植小米及旱稻的梯田地，改種高士佛澤蘭和田代氏澤蘭，吸引紫斑蝶和青斑蝶飛舞採蜜。(攝影/Cindy Lee)

多年前，思考如何為民宿增加生態以外特色時，大頭選擇做麵包，把茂林的山野和部落的滋味揉進麵團，「麵包能夠包容我的部落。」鬼桫欏、刺蔥、馬告、山蘇等園區內隨手可摘採的香料野菜，都變成「蝶。Svongvong 手感烘焙」受歡迎的招牌麵包，在香噴噴的烤麵包氣味中迎接山谷早晨，成為入住「得恩谷生態民宿」的一大福利。

「蝶。Svongvong 手感烘焙」在香噴噴的烤麵包氣味中迎接山谷早晨，成為入住「得恩谷生態民宿」的一大福利。（攝影/飛鳥季アスカキ）

「得恩谷生態民宿」同時身兼「蝶。Svongvong 手感烘焙」的中央廚房，旅客也可報名麵包DIY的活動，烤一爐山野部落的香味。（圖片提供/得恩谷生態民宿）

遠從桃園來的背包客許先生說，他很喜歡從事自然野外的活動，在朋友的介紹下來到得恩谷生態民宿，他個人的住宿體驗對石板屋客房寬敞乾淨相當滿意，除了魯凱族風情壁畫，無多餘裝飾，而且這裡有豐富的自然生態與適合親子戲水的小溪，就是獨一無二的五星級設備，很鼓勵喜歡與大自然接近的同好們一起前來。房內沒有電視，夜間生態導覽帶你走進真實版的動物星球頻道，與蜘蛛、蛇、青蛙、山羌、領角鴞等各種夜行性生物不期而遇。徜徉大自然的懷抱，歡笑喧鬧一整日後，山谷轉而寂靜，在滿天星空的陪伴下，讓身心都好好休息。

得恩谷的生態多樣性吸引來自世界各地的旅人，疫情前有六、七成均為國外旅客。民宿提供專業生動的生態導覽，讓旅客透過了解土地進而更認識台灣。（圖片提供/得恩谷生態民宿）

流經園區內的清涼小溪，對大人和孩子來說是夏日天堂，泡一整個下午也不會累。(攝影/Cindy Lee)

Information

• 得恩谷生態民宿

地址：高雄市茂林區6鄰138號

電話：0989-370885

文/李曉萍