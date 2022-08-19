整個高雄 都是我的遊樂園

臺灣文博會限定商品、一開賣就被秒殺的「文博遶境」遊程該如何購買？答案是最潮的活動限定城市幣「高雄幣」。高市府於2022臺灣文博會與台灣設計展雙展期間，推出限定「高雄幣」，以遊樂園的概念，讓遊客一機在手，不但可用「高雄幣」暢玩展覽活動、購買商品，還可利用回饋機制讓錢幣變大，跨越虛實邊界，走到哪玩到哪，體驗高雄設計樂趣。

雙展期間設計遍地開花，展場就在高雄。玩轉設計展，只要帶著行動電話即可一手搞定。文化局表示：「高雄幣的發行，是透過線上儲值換得虛擬幣的方式，取代過去至遊樂園換購代幣的體驗，新臺幣100元等值為高雄幣100點，儲值再加贈20%回饋，方便民眾在平台交易使用，打造『整個城市都是我的遊樂園』的概念。」

「高雄幣」挺設計又挺創意，既帶動地方品牌，也讓更多在地設計被看見。(圖片提供/高雄市政府文化局)

擁有過去台灣燈會在高雄五行暢遊碼、高雄好家載等經驗，民眾對電子整合、線上逛展等接受度提升，加上歷年設計展參加民眾屢創新高，高雄市政府發揮亞灣智慧城優勢，讓民眾只要登錄高雄幣平台，以LINE ID登入註冊後，即可在平台上儲值換取等值高雄幣，透過整合，上百場活動預約、數百件線上商品，以及相關的吃喝玩樂情報等都能一目暸然，輕輕鬆鬆一指下單。

(圖片提供/高雄市政府文化局)

(圖片提供/高雄市政府文化局)

(圖片提供/高雄市政府文化局)

用越多、賺越多

為了讓民眾在設計展「玩更大」，高雄幣設計了回饋加碼金，只要儲值高雄幣，就能享有市府加贈20%的回饋，讓民眾用越多、賺越多。高雄幣平台同時串聯一卡通乘車碼，鼓勵參觀者利用大眾交通探索大高雄，民眾循線走訪橫跨38區「台灣設計 高雄百點集章行動」的集章處，就能在「虛擬集章NFT」頁面收集到專屬紀念虛擬章。每集滿15個虛擬章，可串聯至供應平台兌換一個設計展限定NFT，NFT採隨機送出，享受抽食玩、盲盒的樂趣。

透過科技應用，合作店家也能夠在線上展現品牌特色，並配合「台灣設計 高雄百點集章行動」虛擬集章換限定NFT活動，將民眾導往遍布在高雄38區的活動和店家。(圖片提供/高雄市政府文化局)

除了到現場參觀或搭乘大眾運輸，不管住在哪裡，民眾都能夠使用高雄幣「創意逛大街」，以高雄幣雲端購物。配合設計展，店家無不摩拳擦掌，紛紛推出各種限定版的商品和特色體驗，像是活動官方上架的設計展限定商品、設計商家提供的現場體驗等，使用高雄幣就能夠立即下單，自8/1起，高雄幣平台首波推出以手作體驗為主的服務商品，開許多店家開賣僅一周已熱銷逾八成，第二波則推出具設計能量的餐飲品牌店家，限定的創意料理吸引民眾持續到訪高雄。備受矚目的「文博遶境」遊程也是以高雄幣為支付工具，打造全新觀光模式之際，也發散各地的設計能量。

「創意逛大街」集結超過百項文創特色商品，如設計展限定產品和體驗活動，讓遊客可以按圖索驥，蒐羅遊程必訪店家。(圖片提供/高雄市政府文化局)

含括交通、資訊、電子支付等多元服務，高雄幣讓民眾在高雄雙展期間，吃喝玩樂一把抓，截至111年8月已經過篩選出超過200家，逾500多項特色商品，更遍及高雄38區，讓整個大高雄地區都能感受文博會及設計展在高雄舉辦的氛圍，展場就在民間，高市府也表示接下來還準備了更多優惠與彩蛋，敬請拭目以待。

Information

• 高雄幣平台

文/李定遠