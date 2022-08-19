成長歷程中，我一直對脂肪懷有恐懼感：害怕吃下脂肪，更怕身材變得肥胖。媽媽相信飲食會決定人生，因而認為乳酪、奶油與其他任何含有大量脂肪的食物，都是必須盡可能避免的毒藥。雞蛋就是含有劇毒的藥丸。她對哪些食物會導致肥胖的理解並不完全正確，但對肥胖的擔心則極為合乎情理。在人類今日所面對的諸多健康問題中，無論是在實質或象徵的意義上，肥胖已成為最嚴重的問題。肥胖本身並非疾病，然而，它導因於能量過剩；從前，能量只能算是一種罕見的興奮劑。逐漸地，包括過量體脂肪（尤其是累積在腹部的體脂肪）在內的過剩能量，將導致許多失調疾病。由於我們所創造的環境，以及我們無法有效抑制的病因，這些失調性疾病正迅速普及。

肥胖是一項如此普遍、顯著的問題，又是諸多討論所圍繞的話題，以致許多人一讀到、談到或想到這個問題，簡直聞之色變、厭煩不已。在像美國這樣的國家，三分之二的成人過重或過胖，他們的子女中，三分之一也有過重的問題，自一九七○年代起，肥胖人口的百分比增加了一倍—這些事實，你需要被提醒幾次？我們還能消化多少關於特大尺碼衣物與節食新計畫的廣告？有一項與肥胖有關而眾所皆知的事實，就是要減掉幾磅的贅肉極為困難，有時甚至是不可能的。此外，如果要追根究柢，肥胖有錯嗎？維納斯的形象是沒有臉的女人，卻有著龐大的乳房、豐滿的大腿、腫脹的腹部。如果她的小雕像顯示某種跡象，這意味著：遠在石器時代，我們曾經崇拜過大量的體脂肪。

我並不願意用糖衣包裝一項如此重要的主題。然而，關於肥胖流行病的爭辯、憤怒、憂慮與普遍困惑都見證著，我們急迫地需要更加瞭解肥胖在什麼時候會成為問題，以及這為什麼是一項問題。人類為什麼會如此輕易地變胖？如果人體也慣於儲存脂肪，為什麼肥胖還會使人類易於感染某些疾病？為什麼和肥胖有關的疾病其病例與強度持續增加？為什麼有些過重者會生病，其他人則不會？要想瞭解這些問題與其他「為什麼」，就必須透過演化的角度檢視。演化學的觀點證實，人體極易增重，儲存相對大量的體脂肪其實相當正常。演化學的觀點強調，多餘的脂肪儲存於腹部，而非臀部、腿部、下巴的原因。演化學的觀點能夠聚焦於問題最原始的成因。最主要的癥結在於：這不僅與我們吃了多少食物有關，更與我們吃的食物有關。人體無法處理源源不絕、過剩的能量，導致許多我們現今所面對最嚴重的失調性疾病，例如第二型糖尿病、動脈硬化以及特定類型癌症。最後，演化學觀點也揭露，我們對這些富貴病的治療方式有時反而造成「回饋循環」，使問題更加惡化。

(本文摘自《從叢林到文明，人類身體的演化和疾病的產生》/商周出版)

【內容簡介】我們的身體裡寫著一個演化的故事，是理解現代疾病的關鍵

為什麼我們容易發胖，晚上睡不好，久坐會背痛，還有近視、蛀牙……？又為什麼我們會有癌症、糖尿病、心血管疾病、骨質疏鬆？

李伯曼提出「不良演化」的概念，他認為人類身體無法適應新文明環境，所以罹患各種現代疾病。這些症狀可以獲得舒緩，疾病也可獲得控制，卻仍舊威脅我們的健康。為了舒緩「不良演化」帶來的危機，李伯曼致力於將他研究人類演化的知識，應用在創造一個更健康的社會環境。

本書結合考古學、解剖學、生物生理學和實驗生物力學等研究，帶領我們進行一場史詩般的旅程，揭示過去六百萬年的歲月裡，我們的身體是如何演化的。而遺留在我們身體的「狩獵採集者」，又是如何受困在人類文明的環境。

【作者簡介】哈佛大學的赤足教授 丹尼爾‧李伯曼 Daniele E. Lieberman

哈佛人類演化生物學教授，主持哈佛骨骼生物學實驗室。

李伯曼的研究主題為人體如何及為何如此，以及人類的演化史對健康與疾病的影響。二〇〇九年，鼓勵「乍看好笑、其實引人深思的科學研究」的搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize），將物理學獎頒給李伯曼關於「孕婦為何不會跌倒」的研究。該研究的正式名稱為《胎兒負載和雙足行走人族的腰椎前凸演化》，在本書第二章中有詳細介紹。

他在哈佛開設赤足跑步研究團隊，其研究成果備受各界關注；他在YouTube的赤足跑步原理影片，更突破140萬點閱人次。他熱愛馬拉松，通常赤足參賽，為他贏得赤足教授的稱號。