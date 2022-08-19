台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，不少外媒分析文章皆指出，台灣半導體晶片產業創造的「矽盾」，已成為抵禦大陸入侵的重要因素，畢竟對大陸來說，經濟也離不開來自台灣的晶片。有網友在PTT發文表示，台灣的安全源自矽盾，但是美國眾議院議長裴洛西來台跟台積電聊完後，會不會讓大量先進製程移到美國，影響台灣安全？此議題引發其他網友討論，多數人則認為台灣仍有優勢，因為美國半導體製造人才不足，未來大量生產應該還是在台灣。

規模520億美元的的美國晶片法案(Chips Act)8月19日通過程序性表決後，美國總統拜登上周已在白宮簽署該項法案，原PO在PTT以「台灣矽盾會被晶片法案影響嗎？」為題發文，擔憂台積電的高階晶片如果拉到美國生產，台灣矽盾是否正在瓦解中。

其他網友則表示「GG沒有要在美國大量設廠，不用擔憂」、「就算是美國也是很難逆勢而為，美國只有技術而沒有人才，這不是520億美元可以解決的」、「與其說沒有人才，不如說沒有便宜又好用的人才」、「跟之前日本半導體被老美制裁不太一樣，矽盾的進入門檻跟分工都不容易」、「矽盾哪有那麼好拆啦，這是產業鏈」、「台積電最大資產是人才」。

英國《金融時報》主編Gillian Tett撰文分析指出，即使晶片法過關，短期內美國也很難邁入晶片自主化，主因在於美國缺乏半導體人才，而且成本較高，台積電創始人張忠謀過去也曾透露，美國製造晶片的成本比台灣高出50％。

前民進黨立委郭正亮則在《亮點交鋒》節目中指出，美國基於自身國安，要台積電赴美設廠，台灣的戰略價值就會減少，台灣矽盾不就在瓦解中嗎？他無奈表示，台灣政府一天到晚喊保台，卻什麼事都不敢做。