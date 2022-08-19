大陸外交部發言人華春瑩經常發言捍衛中共中央對外態度，強悍形象令人印象深刻，日前她則因說出台北市有多家山東餃子館、山西麵館，暗喻台灣忘不了祖國味道，也引發網友熱議。前立委蔡正元近日分享華春瑩年輕是到現在的歲月軌跡影片，令網友驚訝，這位發言人年輕時竟「長這樣」。

大陸外交部發言人華春瑩日前在推特PO文宣稱，百度地圖上顯示台北市有多家山東餃子館、山西麵館，暗喻台灣忘不了祖國味道，得出結論「台灣屬於大陸的一部分」。此言引起不少討論，隨後也有日本人妻網紅Yuri則拍片表示，日本也有許多中國餐館，自己也很喜歡吃中國料理，但日本當然不是中國的一部分。

華春瑩現年52歲，前藍委蔡正元18日前在臉書分享一段13秒影片，畫面中可看到超年輕版的華春瑩，從少女時代一路變換至近年的樣貌，還有當年的長髮造型，模樣及笑容。對照如今樣貌差別不小，不少網友看了也十分驚訝，紛說：「分明就是明星」、「被政治耽誤的漂亮小姐」。