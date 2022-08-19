自封FBI帥哥的網路紅人鄧佳華，自首部《華燈初上》擔綱男優後，成功打響成人動作領域的名氣，掀起不少話題討論，目前他已拍完3部作品，近期鄧佳華似乎確定轉行賣雞蛋糕，正當外界以為他就此引退後，結果他今(18)日突然在臉書宣布，確定拍第四部動作片，還提到了「連結的女優」，立刻掀起討論。

鄧佳華是去年取藝名「真田弦一華」在成人領域出道，第3部作品《猛假》劇情融合經典黑道電影元素，還找來現役最強女優「娃娃」翁雨澄，對方不僅外貌美艷還有172cm身高，更因實戰經驗豐富，與另一女優吳夢夢有得拚。至於片商方面，對待鄧佳華酬勞豐厚、大氣，據傳首部作品就拿了30000新台幣。

鄧佳華正式宣布拍第四部片。(圖/鄧佳華 FB)

鄧佳華一臉淫笑地要大家猜測，第四部曲的對手女優是誰。(圖/鄧佳華 FB)

對於下一部作品，鄧佳華曾提到，「身為一個負責任的男人，拍片的夢想會繼續前進，只是也需要一份，踏實的工作來支撐生活。」而他也改靠賣雞蛋糕的兼職後，更曾說道「我不能讓女老闆和總店女老闆失望，要專心在工作上面」，不過顯然他對老本行「男優」頗為留戀，他今天再度在臉書宣布：「哇~等了好久終於要拍第4部AV了，就在下個月！！請大家好好期待呦～～」，立刻讓網友炸鍋。

鄧佳華的分店女老闆小澪擁有水汪汪的大眼。(圖/鄧佳華 FB)

鄧佳華總店女老闆，同樣擁有纖細的身材。(圖/鄧佳華 FB)

不少人紛紛湧入留言區，搞笑提出各種的猜測，「今(這)次女主角不會是女老闆and總店女老闆吧」、「不會真的是女老闆吧⋯⋯」、「我的偶像要拍第四部了，應該不會雞蛋糕系列吧」、「是老闆娘嗎？」不過事實上，雞蛋糕女老闆的長相出眾，還曾出演本土劇《天之驕女》等作品，應該不太可能真的去拍片，但也足以顯見鄧佳華的第四部曲，話題熱度仍在。