天母商圈的麥當勞陪伴當地走過30多年歲月，承載不少6、7年級生回憶，卻在2019宣布熄燈，讓民眾錯愕不已，如今終於確定滿血復活，將在周日開始開始營業，但民眾實際現場走一趟卻傻眼，因為室內僅6個座位。

臉書《天母商圈》18日下午4點宣布，「天母麥當勞」正式回歸，並將於周日開始營業，只是並非在原址展業，而是遷移到中山北路六段，同時因為店內用餐區僅有6個座位，因此「強烈建議」大家外帶食用。

乘載當地人買買回憶的天母麥當勞在2019年撤離，位在天母西路上的原址至今仍是空屋，無人承租。(圖／Google Map)

當地網友看到後相當興奮：「終於等到這天」、「真的等好久了」、「禮拜日一定光顧」，但許多人也傻眼表示：「只有6個座位是哪招」、「這是全台最小的麥當勞嗎」、「買了可以去忠誠公園吃XD」、「連得來速都沒有，看來交通要打結了」、「這擺明就是要作外送的吧」、「沒辦法，大葉高島屋裡麥當勞的座位也被併到美食街用餐區了」。

麥當勞在1986年進駐天母商圈，落址於天母西路上，在當時是許多人聚餐、念書的好去處，環境舒適，讓人相當享受，但隨著商圈不斷落寞，店家們紛紛撤出，麥當勞也在2019年5月宣布熄燈，結束33年的歲月，雖然中間一度傳出有海底撈要接手，但最終證實也只是空穴來風，至今仍未有業者接手，成為「蚊子館」。