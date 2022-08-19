立陶宛外交部今天召見中國駐立代辦曲柏華，抗議中方宣布制裁交通暨通訊部次長愛格涅及停止雙邊交通運輸合作。立方強調，中國的單方面決策缺乏正當性、違背國際法、侵犯主權。

立陶宛外交部並要求中方撤銷相關決定。不過，立陶宛交通暨通訊部長史固笛（Marius Skuodis）今天告訴立陶宛媒體，尚未收到中方停止合作的正式通知。他認為中方關於制裁愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）和宣布停止合作的說法缺乏事實依據。

史固笛指出，愛格涅訪團屬「經貿」性質，與政治無關，符合立陶宛對台關係的官方立場。

愛格涅7日率立陶宛政府官員及電動巴士等企業代表共11人抵達台灣訪問5天。中國外交部12日宣布制裁愛格涅，並暫停與立陶宛交通暨通訊部任何形式的交往以及與立陶宛的國際道路運輸合作。

在愛格涅訪台前，立陶宛已有經濟暨創新部以及農業部次長級官員率團訪台，但北京當時皆未宣布制裁。

不過，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日訪台後，北京明顯加大對各國政府官員及國會議員施壓力道，包括駐英大使鄭澤光近日罕見召開記者會，一改原本相對低調的作風，嚴詞警告英國國會外交委員會若按計畫今年稍晚訪台，將導致「嚴重後果」。

但中方顯然踢到鐵板，不僅英國外委會表示訪台意願不變，立陶宛政府也強調，作為主權獨立國家，立陶宛有權自主選擇合作夥伴。

立陶宛總統府16日表示，中國宣布停止與立陶宛在交通領域的合作，相關決定缺乏根據、令人遺憾。總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）強調，立陶宛有權自主獨立決定與世界其他國家地區發展經濟關係。

國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）5日透露，有意與其他歐盟國家的國會議長研議一同訪台。立法院長游錫堃7月21至23日率團訪問立陶宛，期間與希米利特會晤，並邀請她出席預定9月舉行的駐台經貿代表處開幕儀式。

希米利特在北京宣布制裁愛格涅後，重申她邀請其他歐盟國家議長一同訪台的構想不變。

她接受立陶宛媒體採訪時說，越多民主國家展現對台灣的支持、抵抗中國對其他國家的霸道要求，自由民主國家的主權立場就會越強大。

她並提到，立陶宛去年率先退出中國與中東歐國家在歐盟框架之外的互動機制，如今愛沙尼亞和拉脫維亞也宣布退出，這顯示自由民主國家的團結陣線正在強化。

值得注意的是，儘管對希米利特的訪台構想有認同程度的差異，立陶宛在野陣營及瑙塞達的首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）近日皆表示，希米利特邀集歐盟同僚一同訪台，會比她單獨訪台更好、政治風險較低。（編輯：楊昭彥）1110819