最近因為不少台灣人在柬埔寨落難，柬埔寨西港的網路詐騙與暴力勒索問題才受到社會的重視。其實柬埔寨西港的網路犯罪問題已有數年，它最初因開放賭場而成為冒險家樂園，並帶動當地的房地產炒作。湧入柬埔寨冒險的以大陸人最多，賭場、網路賭博與房地產開發帶來的畸型繁榮引來黑幫並勾結貪污的官僚，除炒作房地產之外，詐騙與暴力橫行，在柬埔寨決定禁賭後，畸型繁榮轟然崩潰，留下充斥著詐騙與暴力犯罪的人間地獄。

因開放賭場與炒作房地產而爆發畸型繁榮的柬埔寨西港，到處都是建築工地，房地產投機炒作盛行，2年多後政府下禁賭令，留下了1155個爛尾樓盤，佔西港所有建築面積的7至8成。（圖／網路）

柬埔寨的西港是西哈努克港的簡稱，西哈努克（Sihanouk）是前柬埔寨國王的姓氏，其末代親王流亡北京數十年，死於2012年。這個姓氏在台灣翻譯為「施亞努」，大陸則譯為「西哈努克」，因此被該地被簡稱為西港。加上這幾年的畸型繁榮主要是由數十萬湧入冒險的大陸人所推動，西港便成為中文的通用稱呼。

2019年禁賭令之前，西港炒作房地產熱火朝天， 各種娛樂服務業爆棚，大多數都是中國人經營，中文招牌隨處可見。（圖／網路）

西港原只是柬埔寨的一個小漁村，柬埔寨政府為複製中共改革開放建立經濟特區的經驗，在2016年選定西港設立特區進行招商引資，在一帶一路政策推動下， 有上百家陸企進駐。特區也開放經營賭場，政府簽發了 91張賭博牌照給西港，一時間大量的外資投機熱錢湧入。賭場執照吸引了大量黑幫與投機客投入，外來熱錢開辦賭場帶動了房地產及其他相關產業，使西港小漁村爆發畸型繁榮，同時間貪污腐化與詐騙、暴力等問題也快速蔓延。一些網路賭博公司掛靠有牌照的賭場公司，開展非法網路賭博業務，大量中國人被騙到西港從事網路賭博詐騙。

數十萬中國人湧入西港淘金，當地媒體統計，有近200家酒店賓館有150家是中國人開的，此外還有41家卡拉OK歌舞廳、46家按摩院以及近400家中餐館。（圖／網路）

據當地官方統計，西港在開放賭場後，2年內湧入至少有50萬名大陸人，其中以炒作房地產的最多，多數房產項目也在大陸人之間轉來轉去，當年沒有趕上深圳改革開放紅利的人，把西港視為人生第2次機會，稱它為「小深圳」。當地華人圈也流傳許多一夜暴富的神話：租地蓋房、開辦KTV夜總會與賭場，幾個月財富翻了數十倍。來西港淘金的中國人多了，各種中文招牌也隨處可見。據當地媒體統計，有90%的門市生意由中國人經營，近200家酒店賓館有150家是中國人開的，此外還有41家卡拉OK歌舞廳、46家按摩院以及近400家中餐館。一些大陸的微博大V，公開建議網民「賣掉深圳的房子，前進柬埔寨！」投資專家大力推薦西港的發展前景，廣東財經節目主持人王牧笛與出身台灣的財經名嘴郎咸平也鼓吹西港「樓市前景大好」。

在柬埔寨頒發禁賭令之前有大量的中國人前往西港投資娛樂服務業與炒作房地產，西港也到處都是建築工地。（圖／網路）

不過這場熱鬧的炒房潮並未持續太久，西港黑幫橫行導致社會秩序快速惡化，房地產惡性炒作亦在2019年爆發未完工樓房崩塌，造成28人死亡、26人受傷的重大事件。2019年8月柬埔寨發布《禁賭令》，查封所有違法網路賭博活動，將網路賭博定為刑事犯罪，並收回西港賭場牌照，賭博業一夕崩盤，房地產與相關產業也隨之潰散。據粗略統計，當時的大陸留下多達1155個爛尾樓盤，據說當時爛尾樓盤佔西港所有建築總數的7至8成。

2019年8月禁賭令後，西港房地產崩盤，有1155個樓盤爛尾，約佔西港建築總面積的7至8成，爛尾樓隨處可見。（圖／網路）

崩塌後的西港少了賭徒與投機客，但在房地產上虧了錢的黑幫仍持續在西港爭奪最後一點利益，他們將原來的網路賭博轉換成詐騙型態，以高薪為餌來誘騙更多未經世事的年輕人前往當地為其進行網路詐騙工作，最後以暴力脅迫他們成為經營詐騙的奴工，吸引更多受騙者前往西港，或將受騙者當作肉票，直接向其家人進行勒索，有的付了贖金的還被割取器官販賣。黑幫的暴力行徑也曾於去年被柬埔寨媒體報導而爆發出來，官方介入後，這些設於園區內有黑幫背景的企業聲稱這些人積欠機票與旅費，滯留是為了打工還債，或待其家人代償負債才能放人。被騙去的青年自東南亞各國，除大陸、香港與台灣之外，還有馬來西亞、泰國等地的受害者。

新冠疫情大流行對西港猶如雪上加霜，當地黑幫為了爭奪利益更加不擇手段，黑幫為利益火拼情節愈發激烈。圖為警方在調查黑幫火拼事件現場。（圖／網路）

當地媒體與網路上也流傳許多被黑幫控制、虐待甚至殘殺的事件，最知名的是今年2月在大陸流傳的「血奴」事件。當地華裔組織中柬商業協會副主席出面協助這些被騙往當地遭拘禁的大陸青年脫身，但後來這位自稱中柬義工隊隊長陳寶榮在解救多人之後，卻遭當地警方帶走，至今下落不明。「血奴」案最後也經過調查發現並非真實案例，而是根據許多人描述情節而拼湊出的故事，此事後來也外界懷疑華人在柬埔寨受到恐怖虐待情節的真實性。

禁賭與房地產崩盤後，柬埔寨西港成為國際詐騙與暴力橫行的恐怖城市，黑幫之間兇殺火拼司空見慣。圖為被殺害者橫屍街頭。（圖／網路）

新冠疫情大流行，對西港更是雪上加霜，當地黑幫為了爭奪利益更加不擇手段。由於經濟衰敗，黑幫為利益火拼情節愈發激烈，2021年記錄在案中國人被殺害有53人。而最近2周內，從當地華文媒體《柬中時報》對西港的報導中就出現4起兇案，有8名華人被槍殺、1人墜樓。有些在當地工作多年的華人感嘆說，西港幾年前是冒險者的戰場，現在簡直就是人間地獄。