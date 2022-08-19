劉德華當年自願降片酬演出《異域》。（國影中心提供）

名導朱延平18日出席在國家影視聽中心舉行的《異域》和《無國籍公民》特別放映會暨《朱延平七日談》簽書會，提到當年找來已是亞洲天王的劉德華，笑喊「如果他是原片酬，我一定請不起」，沒想到2人同樣都是柏楊的原作小說書迷，劉德華竟願意降價來演，特地湊出20天空檔來台拍攝，結果第1天就是拍沙灘逃難那場，「當時他身上背著一個老太太，頂著38度高溫，在白沙灣跑了整整4次，我看得都累了 ，就算很苦依舊拍完全程」。

朱延平也大讚另一男主角庹宗華，「庹宗華本來都是演小生，不過他在電影裡的眼神很滄桑，也幫他打開新戲路」，並忍不住爆料「因為庹宗華當時剛失戀」。《異域》同時也是已故金馬影帝柯俊雄的代表作，有次朱延平要拍他的特寫戲，柯俊雄反問「要拍哪？從胸口開始？還是喉嚨以上？或是只有眼睛？」才發現原來柯俊雄要知道拍哪些部位，才能更精確掌握演技的重心，「如果特寫頭部，柯俊雄的喉嚨部位以下就比較不會刻意表演了」。

他也提到第一次演戲的王靜瑩，當年背著包袱往前衝，「她跑好幾次，我覺得都沒演好，就要她繼續跑，最後她在那邊動也不動，我才發現她腿軟了，跑不動了」。

朱延平多次提及《異域》是他最得意的作品，後來還拍了續集《異域2：孤軍》，2011年又以泰北孤軍的後裔為主題，拍攝「小甜甜」張可昀主演短片《無國籍公民》，小甜甜戲稱是自己素顏時跟女主角安岱很像才拿到此角，「很感謝導演之前把《異域》拍得這麼好，當我真正在拍時，安岱魂就彷彿上身了。當時我才剛出道，大家都以為我只會搞笑，很感謝朱導給我這個機會，讓很多人從這部戲看到我的演技」。