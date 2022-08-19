由中島裕翔、吉川愛攜手主演的日劇《純愛不協和音》，劇情竟出現令人意想不到的轉折，除了師生戀之外，更融合懸疑、不倫、復仇等元素，2人日前透過KKTV向台灣觀眾表達問候，在專訪中更透露對於師生戀的看法，中島裕翔表示，雖然沒有師生戀的經驗，但卻自爆以前確實有過對老師的一些憧憬。

首度飾演老師的中島裕翔，回想起求學時期的經驗，試著將以前自己所憧憬老師的感覺表現出來，笑說面對現場穿著制服的大家，「不自覺得就正經了起來，有種該做榜樣的感覺」；吉川愛則表示因為得互相配合行程，所以不是照著故事的時間點順拍下去，常常上一場戲很疏離，下一場又要表現得親密，為了精準表現在各階段2人因身份所產生的距離感，真的下了很多功夫。

首度合作，中島裕翔大讚吉川愛個性「率直、天真爛漫」，雖然看起來大喇喇，卻有很可靠的一面，直說：「不愧是經驗豐富的演員」，讓吉川愛苦笑：「不是很想被老手（指中島裕翔）這樣說耶！」至於吉川愛則驚訝中島裕翔比自己預期的還要爽朗，原以為他會是個成熟、斯文好青年的人，且還會炒熱拍戲現場氣氛。

沒有來過台灣的吉川愛，被問到有機會到訪的話想做什麼，她毫不猶豫的說：「吃美食！我想吃好吃的就是了！」，曾隨「Hey! Say! JUMP」演出多次造訪的中島裕翔不忘補充「食物很好吃，甜點也是！」自己最難忘台灣粉絲的熱情，對於「粉絲們圍上來很開心的拍（巴士）窗戶」向坐在車上的他們打招呼印象深刻，也透露等疫情過後想再去九份走走。

《純愛不協和音》目前已經開展到兩人初遇的5年後，沒有了師生關係，中島裕翔與吉川愛的角色都有相當大的改變，要如何跨越彼此的高牆，2人要大家期待到完結篇之前的過程，強調「從觀眾的角度看起來會相當有趣」。該劇每週五在KKTV、LINE TV上架更新。