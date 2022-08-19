柴崎幸驚喜回歸，粉絲樂見夢幻組合重逢。（威視提供）

全球熱銷超過1500萬冊、日本推理大師東野圭吾最具代表性「偵探伽利略」系列小說3度登上大銀幕，《破案天才伽利略：沉默的遊行》更邀請到原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝也睽違9年再度回歸，攜手破解最難謎團，原著作家東野圭吾也表達了熱烈期待，「我一想到福山飾演的湯川、北村飾演的草薙、柴崎飾演的內海薰的重逢就興奮不已！」

該片改編自東野圭吾最膾炙人口的「偵探伽利略」系列的第9部同名小說，甫上市3個月便熱賣45萬冊，其複雜巧妙的佈局及對社會人性的憐憫，不僅是東野圭吾大師口中的「集大成之作」，更被廣大書迷譽為伽利略系列之「最高傑作」。描述一名失蹤多年的少女，多年出現卻成了遺體，而頭號嫌疑犯不僅曾捲入相似案件，且都以狡猾手段被釋放，然而這名嫌犯卻無預警遭到殺害，案情瞬間陷入膠著，這回「破案天才」湯川學又該如何破解難題呢？前導預告曝光，福山雅治飾演的「湯川教授」不僅以招牌魔性笑聲貫穿頭尾，短短30秒影片也重現他經典台詞「真的很有意思」、「完全沒有頭緒」，上線後隨即讓粉絲感動不已。

「偵探伽利略」系列不僅拍成2季日劇均創下年度收視佳績，拍成的電影版《嫌疑犯X的獻身》、《真夏方程式》更成功締造了82億日圓（約台幣18億台幣）的票房佳績。睽違9年再度推出的全新電影版《破案天才伽利略：沉默的遊行》，第一季女主角柴崎幸回歸的消息更是讓人振奮，預告中這對「夢幻組合」再度重逢的畫面早已讓鐵粉們興奮到尖叫，且迫不及待電影的正式上映。該片將於9月23日在台上映。