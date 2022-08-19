街舞男團「B.T.O.D 」（超越男孩）隊長子賢近期參加《全明星運動會4》，引起熱論，由歌唱節目《超級偶像》出身的主唱張龍，談及日前日離世的《超級偶像》學長艾成，也表達震驚與難過：「之前有看過艾成學長的現場表演，真的是有一個非常有渲染力的人，得知到這個消息真的非常難過，也非常震驚，當下也有回去複習他之前的表演和單曲，希望他一路好走，下輩子也可以當個那麼厲害的歌手。」

子賢現在勤奮的練習讓他膚色黑了一大階，日前節目播出第4集，是紅、黃、藍三隊成團後的首戰團戰，其中第一個項目是「健球」，子賢在比賽中表現亮眼，不只與隊員黃宏軒在攻擊時有多次的「聲東擊西」好表現，更是在賽末點時用腳救起了關鍵的一球，最終藍隊拿下健球項目的勝利。

對於子賢的表現，藍隊領隊錢薇娟稱讚他非常敏捷、速度非常快，直呼：「我又有了一個小辣椒選手！辣椒要辣不一定要大。」而擔任嘉賓的棒球好手林智勝也認為健球比賽中令他印象最深刻的選手是子賢，稱讚他很強、防守非常好。子賢在頒獎時代表藍隊接下獎盃，謙虛表示「藍隊每一個人都可以當主力選手」，笑說：「我最矮，所以進攻沒有很厲害，但我覺得我滿會防守的，所以第四季的冠軍，我會幫錢姐跟藍隊防守下來。」