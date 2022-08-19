法蘭推出新單曲〈我永遠都不夠好〉，同為劇集《茁劇場－滴水的推理書屋》量身訂做片尾曲，曾在法蘭黛樂團第一張專輯《受寵若驚》中寫〈Every Word〉送給弟弟Teddy Chen ，多年後再度寫歌〈我永遠都不夠好〉送給弟弟。

製作人五月天瑪莎收到Demo第一反應大呼：「這首歌也太誠實了吧！」這是瑪莎繼〈親密愛人〉、〈摔碎〉後，第三度親自彈奏貝斯，法蘭感謝說：「謝謝他用溫柔的音色訴說著故事。」至於「誠實」？法蘭對此坦白：「雖然是貼合劇而創作，但寫完之後，回頭一聽才恍然意識到，這首歌又讓我寫成了一面鏡子，在鏡子裡看見自己的脆弱。」

法蘭表示，這首歌曲特地獻給弟弟，「因為我一直一直一直好想對他說要記得好好愛自己，好嗎？」與內在的自己和解、達到和諧的狀態，才有勇氣去面對所有的挫折與責難，「我們都必須加油！」這次姐弟倆聯合寫詞，她形容，「算是一個契機，跟他互聊心底的恐懼與害怕，這首歌的靈感與內容就在聊天過程中慢慢成形，也希望藉由這首歌鼓勵他，人生很難，但要想辦法跟自己好好和解，好好愛自己」。