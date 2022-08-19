柴克艾弗隆（右）和羅素克洛在劇中一同出生入死不畏戰火要將情義傳遞至最前線。（Apple TV＋提供）

因《歌舞青春》爆紅的美國男星柴克艾弗隆（Zac Efron）主演電影《在前線乾杯》，改編自真實故事、取材紐約時報暢銷小說《The Greatest Beer Run Ever： A Memoir of Friendship Loyalty and War》，講述由柴克艾弗隆飾演的奇克，為了支持遠在越南打仗的朋友們，異想天開計畫親自帶上家鄉的啤酒到戰場，作為支持與一解思鄉情的慰藉。這趟出自善意，充滿溫情的冒險，也成為改變奇克整個人生的重大決定。

故事中一路跟隨奇克捨命紀錄這段故事的紀實記者柯茨，則由奧斯卡影帝羅素克洛飾演。電影裡可見2人一同出生入死，在戰地躲避炸彈、陷入人質綁架危機等驚險畫面，但仍不畏戰火要將情義傳遞至最前線。而該片由《幸福綠皮書》奧斯卡最佳影片和最佳原創劇本得主彼得法拉利執導，日前曝光的預告中，也能感受到彼得法拉利再以詼諧手法處理敏感的越戰議題，無情戰火背後的幽默，是一段超越生命、無私犧牲與感動人心的友情。電影9月中將在美國部分地區電影院上映，9月30日上架Apple TV＋。

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