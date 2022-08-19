【愛傳媒蔡詩萍專欄】提早進電台，看傍晚現場訪談資料。坐在林書煒台長的辦公室裏，埋首，忘神。突然企製敲門，說有貴賓先到了，可以進來坐嗎？當然可以。台長室本來就是貴賓室。

來客一坐下，我立馬浮出「楊耀東」這名字。沒錯，楊耀東。因為，這幾天，娛樂版新聞，有他睽違數年，返台參加民歌演唱會的報導。但我能認出他，純粹是走過人生的本能，沒辦法，他是我的青春年代很紅的民歌手啊！

他很客氣，說常在網路，或媒體上，看我的評論，或文章。楊耀東大我幾歲而已。說他是我的世代很紅的民歌手，正確無誤。他還是學生時期，就在民歌嶄露頭角了，他也算從民歌轉入流行歌曲，很成功切換舞台的一位民歌手。膾炙人口的〈山裡來的女孩〉、專輯《季節雨》裡的〈季節雨〉、〈星期六〉，當時很夯，到現在，在KTV裡還有人會點唱。

記憶中，楊耀東不是很清瞿的那種年輕人，而是，肉肉的，但韻律感非常好，他唱〈星期六〉時，又唱又跳的，在那年代，十足有紅的本錢。英挺，帥勁，陽光，是他給我留下非常清晰的印象。

我們坐在台長室，聊了大半鐘頭。他要上的節目，是李明依的現場，他很敬業，提早到了，我很運氣，陪這位我年輕時竄紅的民歌手，聊了好久。

他跟當時紅極一時的「女神」崔苔菁的妹妹，也非常艷麗的崔愛蓮，兩人的戀愛，婚姻，由於崔愛蓮的氣喘病發驟然離世，引起了當時很大的關注。

我望著他，心頭不免浮起差不多二十年前的崔愛蓮過逝的新聞。楊耀東說，崔愛蓮驟逝後，他有一整年的時光，陷入憂鬱，每天寫日記，記下他想跟愛蓮講的話，像獨白也像對話。

一年以後，他知道再不能這樣陷溺下去了，於是，整理行李，結束日記，去美國跟家人會合。這也是他二十餘年來，定居拉斯維加斯的原因。遠離了台灣，也就遠離了某種情傷的故園。

我們聊了不少，從彼此的老父老母，到人生不再年輕以後的，種種面對自己的真誠。他說他打網球，照顧爸媽開的餐廳，陪伴高齡雙親，玩玩電吉他，很珍惜擁有的一切。

我說，我跑馬，我寫書，我評論，也很珍惜現在擁有的一切。

不可避免，他問我怎麼看台灣政治，兩岸未來。我也不迴避，一如我在廣播的評論，臉書的文章，我據實告知我的觀察。直到，李明依的企製，來邀請他進入直播室。

我送他進去，看到昔日的楊耀東，唱著〈星期六〉的楊耀東，八十年代，九十年代的，我們的青春歲月，闔上門，關進一個不會再回來的年代裡。

還好，我們都懂得珍惜了。誰不曾年輕過呢？誰不曾風光過呢？

作者為知名作家

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