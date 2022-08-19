桃園市長選戰，民進黨林智堅因論文抄襲風波退選，改由立委鄭運鵬出戰，目前面臨前立委鄭寶清可能脫黨參選的變數。根據《TVBS》最新民調顯示，國民黨張善政的支持度為39%、民進黨鄭運鵬28%、民眾黨賴香伶8%，另有25%尚未決定。前民進黨立委沈富雄預測認為，張善政氣勢一拉起來，鄭運鵬就完了，但目前張善政得趕快做「這些事」。

針對桃園市長選情，沈富雄18日在《POP撞新聞》節目中表示，張善政氣勢拉不上來，鄭運鵬就有希望；張善政氣勢一拉起來，鄭運鵬就完了。

主持人問到，三腳督時，張善政和鄭運鵬的最新民調差距11％，如果能夠持續維持兩位數差距，是否有利張善政整合？沈富雄回應表示，問題是能不能維持兩位數差距，張善政的民調恐怕上不去了，這是他的天花板。鄭運鵬也許還有一點空間，因為桃園市長鄭文燦帶他跑的時間只有一、兩天，鄭運鵬還說自己一張看板都沒有。

沈富雄接著指出，雖然張善政的民調有點拉開，但是有不能樂觀的原因，他透露，有次上完某節目，在電梯口，碰到桃園國民黨一位中淺綠、而且一度想選市長的人，問他們怎麼看張善政是不是整合成功，從他們臉上的表情以及口罩下的笑容，就猜到張善政沒有辦法讓他想要整合的人「興奮」，這很糟糕。如果這些人不「興奮」，桃園選情很難「興奮」起來。

沈富雄建議，張善政要快一點拿出「牛肉」，國民黨是看上他過去的行政背景，因此如果他有一、兩樣講得過鄭文燦，民調就會比現在多2、3個百分點，這是目前他需要去做的。