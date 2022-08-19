不少台灣人被高薪待遇誘惑，被騙去柬埔寨當地工作。財經專家賴憲政分享，有位媽媽看柬埔寨打工詐騙的消息都會以淚洗面，因為她的女兒本來在南科工作，但卻受到高薪的蠱惑，想要憑藉著一技之長撈金，結果被騙過去以後，至今已失蹤6個月都沒有消息。

財經專家賴憲政在節目《驚爆新聞線》上分享，南部一個親戚傳了年輕人被砍到手斷掉的影片，結果一位朋友的媽媽看到後哭到不行，因為她的女兒至今已失蹤6個月了，而她的女兒原本是在台灣南部的科技園區裡面工作，但可能是做比較低層的工作，想靠著一技之長去海外撈金，沒想到被騙去柬埔寨以後就沒有了下文。

賴憲政表示，那位媽媽到現在都不知道女兒在哪裡，但是每一次收到別人傳來的，柬埔寨當地恐怖的照片和影片，她每看一次就哭一次，哭到眼淚都要乾了。

賴憲政指出，大家其實都知道KK園區裡面在幹嘛，但就算有人去報案了，當地的政府也管不了。而緬甸政府的軍隊也曾去過KK園區，結果看到叛軍出現就撤走了，因此現在去哪邊，下場真的只有4個字「死路一條」。