自動化設備廠萬潤(6187)18日應邀參加櫃買業績發表會，發言人李建德表示，受惠先進封裝設備出貨續旺，持續看好半導體設備需求後市，需求疲弱的被動元件設備則將聚焦車規應用、持續發掘潛在客戶及研發新機台，對下半年及明年營收成長有信心、且仍有期待。

萬潤第二季合併營收7.64億元，季增達21.49％、年減2.25％，創歷史第4高，惟毛利率43.91％、營益率22.26％，遜於首季46.45％、22.83％及去年同期44.89％、25.44％。稅後淨利1.68億元，季增達13.04％、年增5.99％，每股盈餘（EPS）2.07元，雙創歷史第3高。

累計萬潤上半年合併營收13.94億元、年增2.79％，創同期新高，營業利益3.13億元、年減達12.29％，仍創同期次高，毛利率45.06％、營益率22.52％遜於去年同期47.14％、26.39％。不過，稅後淨利3.17億元、年增達8.61％，每股盈餘3.9元，仍雙創同期新高。

李建德說明，上半年毛利率略減，主因通膨造成原物料漲價。半導體及被動元件為二大產品線，前者受惠先進封裝設備出貨暢旺，上半年營收10.34億元，已超越去年全年9.6億元。後者則受客戶擴產遞延，上半年營收僅2.79億元，去年全年為14.29億元。

展望後市，李建德表示，雖然半導體產業進入庫存修正期，但公司半導體設備中逾8成為先進封裝，目前許多工廠均處於建置階段，因此對相關業務沒有太大影響，下半年及明年成長性持續看俏，並看好未來3～5年發展，預期將成為營運主成長動能。

至於被動元件部分，李建德坦言從上半年營收表現便可看出端倪，較去年同期出現蠻大衰退，並預期下半年相關設備需求仍疲。萬潤對此將有所因應，除了持續發掘潛在客戶、了解現有客戶需求，並持續研發新機台、以保持公司競爭力。

李建德指出，雖然幾乎所有被動元件設備產品都衰退，但車規應用產品仍維持成長。他表示，客戶在景氣非常好時反而不會考慮更換機台，因此景氣不好時若有潛在客戶，就有機會配合客戶製作新製程機台，也能調撥較多人員去研發，對萬潤而言反而是很好的機會。

對於全球宏觀經濟轉弱，是否影響萬潤未來營收成長，李建德對此表示，經濟問題通常會連帶影響終端需求，對公司營收會造成一定壓力。不過，公司會持續了解產業需求並開發新機台，以因應產業環境變化，對下半年及明年營收成長有信心、並仍有期待。