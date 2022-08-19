「2022台北城市博覽會」將自8月27日起至9月11日在台北花博爭豔館盛大開展，鄰近展場的台北晶華酒店全力支持此項推展台北城市發展的盛會，8月27日起至9月30日推出「跟著城博玩台北-里長帶路」住房專案，邀請「城北廊帶．無圍牆博物館」所在地的赤峰街光能里里長陳靜筠帶路，與房客們一同遊走巷弄，聆聽在地故事、體驗深度城市之旅。專案兩人成行，每人2,480元起可入住14坪豪華客房30小時，第二天享「CNN唯一推薦台北最佳自助式早餐」兩客，申請國旅補助，每房每晚最高可再折抵1,300元，加購高鐵車票擁有75折優惠。

晶華「跟著城博玩台北-里長帶路」住房專案最大的亮點，就是邀請到最熟悉在地文化與發展的里長帶路，漫遊有「打鐵街」之稱的赤峰街。在地出生長大的陳靜筠擔任光能里里長已經超過10年，見證當地由舊歹鐵林立轉變為文創聚落的過程，任內積極為傳產巷弄注入新創活水，吸引了大批藝文工作者進駐，展現出古早味與新風潮並存的新興樣貌。陳靜筠里長受晶華酒店之邀，9月份的每週六下午將開團進行獨一無二的巷弄導覽行程，房客可以透過里長風趣幽默的口吻以及深入淺出的介紹，走讀赤峰街的百年文史故事、體驗在地蓬勃發展的文創力。

除了每周六的里長導覽行程之外，預訂「跟著城博玩台北」住房優惠專案的房客，還可以在30小時的住宿期間內，參觀台北城市博覽會，走進位於花博爭豔館的會場，房客可以看見以「台北的未來」為主軸的展區，並藉由永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業與智慧城市六大主題，一窺未來台北全新風貌，除了靜態的實體展覽外，也能同步透過結合科技互動體驗推出的線上展覽參與活動，串起自身與城市間的數位生活體驗。跨出展區，城博會也推出8條探索台北的私房小旅行路線，邀請民眾走進大小街巷，體驗台北多元容貌景緻。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華長期支持台北城市行銷與觀光發展活動，積極的與在地新興產業或品牌合作，為民眾打造獨一無二的旅行體驗。此次響應2022台北城市博覽會的小旅行路線，獨家攜手在地耕耘十餘年的陳靜筠里長，透過兩個小時的散策時光，邀請房客感受新舊交融的小巷韻味，從文史導覽、特色店家巡禮中，重新認識特色獨具的台北市。更貼心安排住滿30小時的專屬禮遇，讓房客有充足的時間可以享受五星住宿空間及服務，更能領略台北市的獨特魅力。