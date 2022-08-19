搶攻中秋節送禮商機，由4位型男主廚創立的精品烘焙品牌「日錦製造所」推出外型搶眼吸睛的金箔鹹蛋糕「橡子豬蜜香鹹蛋糕」，強調純手工製作每週皆為限量販售，初期僅僅憑藉網路平台定時預購接單、指定時間取貨，

「日錦製造所」是由陳佑昇Chen、吳本懿Andrew、張允誠Frank、申可為Gary四位主廚共同創立。4四人皆來自台中，並都是高雄餐旅大學畢業且接受西餐紮實訓練，同時都分別具日本、法國、澳洲等遊歷各國的工作經驗，從STAY taipei（米其林3星）、Raw (米其林2星)、Florilege (東京米其林2星)、Aria restaurent (澳洲廚師帽評鑑兩帽)，各自埋首於自己的Fine Dining世界。在累積10年餐飲經驗，4人決定結合各自長才，深耕自有品牌並集結藝術家的美感、精準的味覺、職人精神與頂級工藝，做就一個質感獨具的台灣品牌。

「橡子豬蜜香鹹蛋糕」創作靈感來自於台中在地的鹹蛋糕，四人決定翻玩這款經典的傳統點心，詮釋出全新風貌，嚴選最佳食材，並結合京都的意象－金閣寺，期待以優雅迷人的姿態閃閃發光著。蛋糕表層覆上一層閃耀迷人的金箔，以紅柴蜜、上白糖、頂級麵粉、土雞蛋、北海道十勝鮮乳所製成的蜂蜜蛋糕，濕潤而充盈飽滿香氣。內餡選用西班牙國寶伊比利豬、口感Ｑ彈的新社特級271香菇。以頂級食材與匠人工藝堆疊、醞釀成鹹甜交織美味。

針對中秋節，「日錦製造所」推出節慶限定版本「XO橡子豬蜜香鹹蛋糕」，除了經典做法之外，另外將伊比利豬融合了頂級干貝XO醬，鮮甜海味搭配橡果獨特香氣，蛋糕體典雅蜜香在唇齒之間餘韻不絕，為傳統點心的賦予全新風貌。即日起至8月31日限量預購。

「日錦製造所」並有鳳梨酥禮盒可供選擇，標榜頂級食材加上台式精神，揉合法式手法。以法國伊斯尼奶油與T55麵粉，製成香脆的布列塔尼酥餅，內餡以金鑽鳳梨與土鳳梨呈現酸香風味，另外加入以法芙娜白巧克力製成的香草香緹，為這道甜點增添了柔滑香醇的口感，三者融合之下，嘗起來既像台灣鳳梨酥，也像法式mille-feuille千層酥，再點綴以孔雀菊與金箔，視覺上優雅、脫俗，味覺上玩味，將法國經典宮廷糕點，與台灣傳統鳳梨酥重新演繹、堆疊出新高度。

「日錦製造所」甜點採全手工製作，不定期推出全新商品及台灣各大品牌聯名計畫，目前固定週二／週六開單預購，隔週六取貨，「橡子豬蜜香鹹蛋糕」提供台灣本島宅配服務，每份售價980元。「鳳梨酥」每份售價780元，因應鳳梨產季，僅販售至8月23日。節慶限定竹「XO橡子豬蜜香鹹蛋糕」，每份售價1,080元，中秋期間「鹹蛋糕」及「鳳梨酥」將會暫停開單兩週，僅販售中秋限定「XO橡子豬蜜香鹹蛋糕」。