已經來到39.5度了，這是花蓮光復昨最高溫，整個東部氣溫猛飆，連宜蘭羅東都有37.6度。氣象專家吳德榮指出，今、明兩天高溫以東部為主，上看38度；下周起「連西部都會非常熱」，恐出現「極端高溫」，再度挑戰40度！

整個東台灣在昨天度過酷熱的一天，今、明持續，和中央山脈的另一邊相比，高溫足足差了3度。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今受太平洋高壓影響，天氣晴朗炎熱，午後有雷陣雨機率、恆春半島有短暫雨。各地氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至38度。

最新模式模擬，下周日起「熱帶大陸氣團」出海，乾熱空氣將自東海逐漸往台灣靠近，受其邊緣影響，全台高溫逐日攀升。吳德榮指出，下周一、二北部及東半部將出現「極端高溫」，有機會挑戰今年最高溫紀錄。

火辣炙燒要等到下周三左右，位在南海的低壓外圍水氣移入，可能是「熱低壓」，也可能已形成「颱風」，屆時才會稍微降溫。至於低壓怎麼走，會不會為台灣帶來久違的雨水，又是另一個故事了。