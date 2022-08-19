九合一大選將在11月26日登場，引發各界關注。一份最新網路民調顯示，國民黨以46.2%政黨看好度奪冠，遠勝民進黨的15.8%、民眾黨的7.0%，更有高達56.1%的民眾表示「一定會返鄉投票」，此結果暗示藍綠政治版圖有可能在年底選舉後翻盤。

《Yahoo奇摩》18日起針對九合一大選進行網路民調，截至今日（19）早上7時30分，已有3000人參與投票。「九合一選舉倒數百日，你開始關注戶籍地選情了嗎？」還算關注的民眾有28.5%、非常關注26.8%、不太關注23.3%、完全不關注16.7%、不知道／沒意見4.7%。

針對「你會不會返鄉投票？」認為一定會的民眾有56.1%、尚未決定23.2%、一定不會12.2%、不知道／沒意見8.5%。至於「你看好哪個政黨拿下較多縣市首長大位？」看好國民黨的民眾有46.2%、不知道／沒意見25.6%、民進黨15.8%、民眾黨7.0%、其他5.4%。

此民調參與民眾以男性居多佔60.6%，居住地點則以北部（北北基/桃竹苗）最多佔57.8%，年齡方面則以超過55歲最多佔20.7%、41至45歲居次佔16.0%、36至40歲第三名佔14.5%。