藝人艾成日前自捷運蘆洲站共構大樓租屋處墜樓身亡，享年40歲，雙親等7名家人昨(18日)飛抵台灣處理後事，只見家人痛失至親神情哀戚，這也讓網友再次將艾成媽媽昔日親筆信翻出，內容只見她力挺愛媳王瞳到底，讓人看了為之鼻酸。

王瞳和艾成挺過情變危機，決定在2020年結婚攜手共度下半輩子，未料結婚剛滿1周年時，她在直播哭訴「彷彿和一個機器人結婚」，更抱怨艾成晚上8點半就睡覺，根本沒有夫妻生活可言，讓艾成連忙表示會改進，不過這般宛如「公審」的行徑，遭到網友砲轟「身在福中不知福」，對此她則是耐心回覆網友批評，「溝通不是爭對錯，而是準確真實說出自己感受，找到關係上的平衡點，一起成長、一起改變」。

艾成母親昔日親筆信為媳婦王瞳止血。(艾成的異想世界臉書)

當時艾成母親便跳出來為媳婦王瞳止血，只見她寫了親筆信向外界說明，表示看完直播當下相當心疼艾成，但與夫妻一番談話後，才明白是教會福音節目主題，由於言語上表達引起誤解，但雙方目的都是想讓婚姻關係更近一步，而王瞳在直播訴說做為妻子感受時，是向丈夫撒嬌的行為，未料卻造成外界誤解，加上忽略身為公眾人物的身分，因此懇請外界原諒夫妻的直率，相信未來會學會如何與彼此相處。

據悉王瞳目前被送至親友家，由教友與家人及經紀人輪流陪伴，雖然目前狀況還OK，但友人傳訊安慰時，則是回訊「我好難過」，簡短4個字感受出來承受椎心之痛，讓人看了相當不捨。

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