獲鴻海(2317)及王品(2727)兩大集團投資的智慧餐飲POS系統業者肚肚dudoo，18日發表最新「肚肚AppStore」，整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEat、多家金流等20家業者及逾6千家餐飲業者，打造一站式餐飲生態系平台共創商機。

肚肚為2015年自鴻海內部發跡的新創公司，在創辦人孫和翊領軍下以研發美食搜尋App起家，主要提供智慧POS系統、餐廳專業行銷顧問服務。據鴻海及王品財報揭露，王品去年底取得肚肚母公司開曼Dudoo約14.98％股權，鴻海則持股開曼Dudoo約44.94％。

隨著消費型態改變，餐飲業尋求各種科技服務來解決營運難題。肚肚執行長孫和翊指出，台灣有近百間傳統POS，但多為封閉式系統、淪為資訊孤島，因此，肚肚成立後首先開發智慧餐飲POS系統，去年更參與經濟部「台灣雲市集計畫」，協助中小企業微企業數位轉型。

肚肚的智慧餐飲POS系統透過雲端整合虛實資訊，讓業者用一台iPad就能處理人、事、物與營運報表等，從搜尋美食、預約店家、線上點餐、會員管理到售後問卷調查等，整合實體店面與線上服務，讓業者完整掌握顧客體驗流程，消費者也能即時接收精準行銷訊息。

孫和翊強調，「肚肚AppStore」結合原有的肚肚智慧餐飲POS系統，串聯第三方訂單、金流、會員社群等20家業者，以及超過6千家餐飲店家形成智慧餐飲生態系，打造一站式平台共創商機，歡迎更多夥伴一起加入，組成最強智慧餐飲國家隊、聯手打國際盃。

經濟部次長陳正祺表示，「數位雲服務主題式研發補助計畫」以協助資服業者轉型或研發雲服務，協助中小微企業開拓新商模。肚肚AppStore透過雲端數據整合POS系統與第三方服務，為國內智慧餐飲服務標竿。

王品董事長陳正輝指出，集團在導入肚肚POS系統後，流暢直覺的操作大幅減少門市人員教育時間。此外，與外送平台的串接與多元支付功能，讓王品能快速因應消費型態改變，以提高顧客的用餐體驗。

肚肚AppStore伙伴之一的你訂、Ocard也表示，傳統POS系統需個別串接，付出的開發成本極高，在行銷與銷售上也不易推行。加入肚肚AppStore平台僅需一次性串接，即可獲得數千家餐廳商機，大幅節省曝光與銷售成本。