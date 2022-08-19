台睿(6580)新藥開發進度明朗，改變劑型為口服的化療新藥TRX-920預計在2022年年底送以505(b)(2)方式申請進入IND；VM-1118用於治療晚期神經內分泌瘤二期試驗，推估明年中解盲；與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，第一階段將在明年首季完成，病患以初期患者為主。另外，新藥瑞克西(Rexis)爭取敗部復活，適應症包括多重器官衰竭及重症病人治療，10月結果將會出爐。

台睿董事長林群說，化療新藥TRX-920公司已成功完成新劑型開發，把針劑化療藥變為口服藥，已在日本執行第4個大鼠及狗的動物試驗，預計今年底送以505(b)(2)方式申請進入IND，產品開發在一年內從開發做到申請IND創了台灣紀錄。

台睿總經理簡督憲指出，以往癌症多用針劑，一般癌症病人在療程前一天要先打抗過敏藥、抗嘔吐藥物，針劑的吸收也並不好。他說，tRx920主要成分為SN38，與智擎胰臟癌前驅藥物Irinotecan的有效部分相同，去年才決定和法國合作投入開發，專利包括劑型專利用途專利，原料藥部分將會與神隆(1789)合作，未來台睿規劃用於大腸癌、胰臟癌以及肝癌。

治療晚期神經內分泌瘤二期試驗的VM-1118，5個臨床中心收案，目標要收案36人，目前已收了20多人，看到效果很好，有部分患者腫瘤縮小到40%，目標今年底收完病人，最後一個病人進來需要觀察6個月，推估明年中解盲。由於這項試驗沒有對照組，到時候會看無惡化的數值中間值是否達標。

另外，與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，台灣四家臨床進行中，預計增加到5家，收的病患以初期患者為主。臨床試驗將分為兩階段進行，目標人數各為29人、66人，目前進行到第一階段已經收10多人，預計明年第一季完成，第二階段將會看看第一階段的結果才會進行。