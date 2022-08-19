富喬(1815)因應景氣變化，調整電子級及工業級產品比重，降低大環境不理想的衝擊，富喬總經理陳壁程表示，由於俄烏戰爭、疫情、通膨等因素，預期下半年電子等消費性產品需求走低，然工業級產品未來市場需求相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估。

富喬主要產品為電子級玻纖布，以及工業/電子級玻纖紗，其中玻纖紗有虎尾及斗六有兩座廠，其中虎尾年產約4.6萬噸玻纖紗，斗六廠年產約3.6萬噸玻纖紗；在電子級玻纖布方面，富喬斗六廠年產12000萬米，大陸東莞廠有400台織布機，年產9360萬米。

陳壁程表示，全球半導體市場未來成長以車用電子、運算和數據儲存市場及無線通訊為主，其中運算和數據儲存市場方面，AI和雲端運算的伺服器需求於2021年到2030年複合成長率達5%，貢獻半導體產業成長25%；無線通訊方面，5G應用年複合成長率6%，貢獻半導體產業成長25%；車用電子因汽車由機械朝電子化發展，半導體需求成長3倍，年複合成長率達13%，貢獻半導體產業成長20%，由此可知，2021年到2030年電子產業成長在這三大區塊。

富喬今年上半年營業淨利為1.86億元，受到長期投資持股股價走跌影響，稅後盈餘為5818萬元，每股盈餘為0.14元，累計前7月合併營收為28.79億元，年減5.06%。

針對大陸同業擴產及削價競爭，公司如何因應？陳壁程表示，我們東莞廠於2018年第4季開始營運，2021年開始轉虧為盈，儘管總體經濟環境不理想，今年上半年產能利用率平均在85%以上，公司產能較同業小，但布機建置有400台最低經濟規模，且公司紗布有垂直整合能力，無論技術、量產及成本具有競爭優勢。

展望下半年，陳壁程表示，由於俄烏戰爭、疫情、通膨等因素，預期下半年電子等消費性產品需求走低，然工業級產品今年上半年銷售較去年成長10%，未來市場需求亦相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估。

至於明年，雖然通膨嚴重，但美國持續升息，預期明年通膨影響會減弱，大陸封控因疫苗普及，疫情亦會紓解，明年營收成長可望趨於正常；若大環境惡化不佳，我們將把工業級及電子級產品比重做適度調整，如果電子級產品持續不好，將提高工業級銷售，讓產品組合更好；此外，公司也會強化立基產品量產及商品化，包括：通訊、車用電子等，努力追求興起的產業，降低大環境不佳對公司的影響。