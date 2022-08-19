金管會公布金融業對金融科技投資運用狀況，雖因比較基期較高，2021年對金融科技投資總金額158.59億元、年減達12.91％，但2022年預估投資金額高達312.15億元，較去年一舉倍增，顯見金融機構對於「備戰」金融科技的重視程度。

金管會2018年起每年請金融總會調查前一年國內金融業對金融科技投資概況，今年共計304家填報。綜規處處長胡則華表示，去年金融業對金融科技投資金額減少23.51億元，主因投資純網銀墊高比較基期所致，但與金融科技業者合作狀況則增加約16％。

其中，去年銀行業投資金額117.9億元、年減23.57億元或16.65％。保險業21.34億元、年減4.84億元或18.5％。證券期貨業15.81億元、年增4.21億元或36.33％，周邊單位2.73億元、年增0.69億元或25.27％。

不過，今年金融業對金融科技投資金額估達312.15億元、年增153.56億元或96.83％。其中，銀行業200.95億元、年增70.3％，保險業77.51億元、年增達2.63倍，證券期貨業26.69億元、年增68.79％，周邊單位6.98億元、年增達近1.04倍。

而金融機構在成立研發部門、現有辦理金融科技員工數及新增金融科技人員數目，去年均見微幅增加。去年金融業負責金融科技相關業務員工數共1萬3584人，占總員工人數比率自3.23％升至4.25％。其中，女性負責金融科技相關職務占總體員工比重為2.08％。

金融業去年與金融科技業者業務合作共129家，業務合作類型以資安最多，其次依序為大數據、人工智慧、洗錢防制（AML）及了解客戶（KYC）、支付、雲端服務、生物辨識、智能理財、區塊鏈、保險科技、法遵科技、借貸及物聯網。