天二科技(6834)前7月合併營收為7.38億元，年增5.16%，天二科技董事長廖震益表示，公司將持續聚焦車用及高階產品，希望今年營收能夠較去年微幅成長，天二科技初次上市普通股承銷競價拍賣辦理承銷完成，預計9月1日以每股26.95元上市掛牌。

天二科技是國內少數同時擁有厚膜、薄膜及金屬板製程技術晶片電阻廠，為與同業做出區隔，天二科技針對不同的市場需求，將公司產品分類成規格化及差異化產品，清楚定義各大類產品營運策略及主攻市場，並精進製程改良；在厚膜電阻致力於發展終端客戶特殊應用產品，也能大幅提高競爭力。

在市場佈局部分，天二科技透過與代理商合作，提升自家產品能見度，搭配業務、研發團隊與大型終端客戶共同開發新產品，藉以強化產品競爭力，以完整的產品線滿足客戶一站式購足。

隨著電動車及雲端科技等發展，產品應用層面日新月異，被動元件需求強勁，加上陸系廠商因內需市場需求增加，使得主要業者的規模成長快速，為強化市場差異，公司持續開發高階產品，在技術較高的薄膜電阻與金屬板電阻上多加著墨，為佈局電源裝置、消費性電子、工業電子及汽車領域等市場打下基礎，讓公司營運在被動元件產業市況不佳下仍能維持穩定。

天二科技今年上半年營業毛利為1.78億元，年增5.13%，合併毛利率為27.29%，年減1.58個百分點，營業淨利為8245萬元，年減9.06%，營業淨利率為12.64%，年減2.82個百分點，稅後盈餘為1.04億元，年增29.58%，每股盈餘為1.31元；累計前7月合併營收為7.38億元，年增5.16%。

天二科技初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，天二科技公司辦理競價拍賣股數587萬9000股，公開申購股數為151萬9000股，此次參與投標之投標單筆數計691筆，合格標單共661筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低得標價格為25.88元，最高得標價格為103.5元，得標加權平均價格為27.84元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，天二科技公司競價拍賣最低承銷價格為24.5元，此次辦理公開申購價格為26.95元，8月22日至8月24日為公開申購期間。