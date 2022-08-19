民眾在有些公眾場合中難免要喝點小酒或敬酒，但如何喝較不易醉，以免失禮呢？專家表示，由於糖分會阻隔酒精的吸收，無糖調酒與氣泡調酒較容易醉，他並提供較不易醉的6種方式，包括選含糖的酒類、不要與含氣飲料同時飲用、不要空腹飲酒、飲酒後喝點熱湯、喝酒宜慢，不宜快。

因為許多社交場合有喝酒的需求，藥師廖偉呈在其臉書粉專表示，不同調酒配方，酒精吸收的快慢不同，其中無糖調酒較易醉，此因糖分會阻隔酒精的吸收，所以無糖系列調酒較容易醉，另外代糖無法阻隔酒精吸收，所以低熱量系列的也容易醉。

此外，他表示，氣泡調酒較易醉，因二氧化碳能加速酒精被吸收的速度，所以香檳很快就會覺得飄飄然，也因此無糖氣泡調酒最容易醉。

怎樣喝酒不易醉，專家仔細解析。（圖／取自微笑藥師Phar.Smile）

他也提供讓人較不易醉的小撇步，1.選擇含糖份的酒類，或搭配甜食使用；2.不要與含氣飲料同時飲用；3.不要空腹飲酒，先吃點油質食物；4.飲酒後，飲用點熱湯；5.喝酒宜慢，不宜快；6.喝酒時，搭配下酒菜。

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