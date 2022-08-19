烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）今天表示，烏國第2大城哈爾科夫市遭受俄羅斯兩波攻擊，共有17人喪生，42人受傷。

路透社報導，當地緊急救難單位表示，今天黎明前一波火箭攻擊造成3名平民喪生，17人受傷。俄軍昨天也曾攻擊哈爾科夫市，緊急救難單位當時說有12人喪生。

希內胡柏夫表示，救難人員在被毀壞的房屋中尋獲更多具遺體。他在通訊平台Telegram發文寫道：「截至目前哈爾科夫有17人喪生，42人受傷。」他形容俄軍攻擊行動是「恐怖主義行為」。

希內胡柏夫也說，哈爾科夫州城鎮克拉斯諾赫拉德（Krasnohrad）今天也遭遇火箭攻擊，有2人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄方昨天空襲行動「卑劣」，他說「我們不會寬恕，我們將會復仇」。

俄羅斯向來否認蓄意以平民為攻擊目標。

哈爾科夫居民克拉瑪倫科（Tamara Kramarenko）說，她住的公寓昨天被一枚飛彈擊中。

她告訴路透社：「當時發出砰的一聲，都是灰煙…我們有3個窗，其他一夕化為烏有！樓梯開始坍塌，大家趕緊互相幫忙。」