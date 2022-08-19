林智堅因論文門、球場門等爭議，宣布退選桃園市長改由立委鄭運鵬接棒。被稱為「抓堅高手」的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋表示，很多人問他在林退選後是否頓失目標，但其實他早有計畫，只是還在等適當時機出手而已，更放話警告「鄭運鵬你別以為你逃得過」。

謝克洋昨日（18）在臉書發文表示，他當天特別與國民黨桃園市長參選人張善政、桃園市議會議長邱奕勝，和桃園區立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美，以及多位議員、眾多里長，一同來到慈惠堂向母娘祈求國泰民安。

謝克洋強調，恰逢選戰倒數百日，全黨上下一心展現團結，讓大家看到國民黨共同為老百姓打拚的氣勢，也請支持國民黨的朋友們要團結一心，站出來支持每一位參選人。

話鋒一轉，謝克洋透露，一直有人問他最近是不是林智堅退選後，感覺失去目標頓時找不到重心，但他要跟大家報告「沒有喔！」三個字，因為他只是在等待適當的時機出手而已，更放話警告：「鄭運鵬你別以為你逃得過。」