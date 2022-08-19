匈牙利總理奧班（Viktor Orban）接受德國媒體採訪時表示，世界上大部分的地區都不支持西方的立場，並認為烏克蘭戰爭將會結束西方的霸權。

據德國新聞網站《狄喜觀點》（Tichys Einblick）18日外訪報導，奧班說烏克蘭戰爭結束後，歐盟將比以前更弱，而其他國家和地區將獲勝。首先，西方無法在軍事上贏得烏克蘭的戰爭；第二，制裁絕對沒有破壞俄羅斯的穩定；第三，制裁對歐洲自身的傷害十分巨大的；第四，世界上其他國家，沒有跟跟隨美國和烏克蘭的腳步。

🇭🇺 🇺🇦 🇪🇺 🇷🇺 | Dans une interview à l'édition allemande 🇩🇪 de Tichys Einblick, Viktor #Orbán a déclaré que la confrontation entre l'Union Européenne et la #Russie conduirait à son affaiblissement.



La #Russie met fin à la "supériorité occidentale", l’Occident "ne peut pas gagner". pic.twitter.com/n68zEKfZQJ — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) August 18, 2022

他指出，世界大部分地區不支援西方，如中國、印度、巴西、南非、阿拉伯世界、非洲，很可能這場特殊的戰爭，將明顯結束西方的霸權。那些擁有豐富能源的人贏了。歐盟從俄羅斯的進口下降了四分之一，而俄羅斯天然氣工業股份公司的收入翻過天際。

國際知名交易平台tradingview.com週三報導，俄國石油出口量增加，加上天然氣價格上漲，將使俄羅斯今年的能源出口收入增至3,375億美元（近10兆新台幣），比2021年增長38%，將有助於支撐俄羅斯經濟應對一波接一波的西方制裁。

曾經任由阿拉伯人擺佈的中國人已經贏了。奧班總理最後不忘表示：「當然，美國企業也是賺飽飽。」，他指的是美國能源公司利潤的急劇增長。